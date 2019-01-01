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У Луцьку в річці знайшли тіло людини – ЗМІ

У Луцьку в річці знайшли тіло людини – ЗМІ
Тіло молодого чоловіка виявили перехожі в річці Сапалаївці ввечері 17 серпня.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Свідки розповіли, що тіло чоловіка плавало в Сапалаївці на проспекті Відродження поблизу кафе Тотем.

Зі слів людей, чоловік молодий. Виявили тіло близько 20 години.

Наразі невідомо, чи він втопився, чи його вбили.

На місці працюють поліцейські. Деталі – згодом.

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Теги: Сапалаївка, тіло людини, Відродження
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