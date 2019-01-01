У Луцьку в річці знайшли тіло людини – ЗМІ
Сьогодні, 20:48
Тіло молодого чоловіка виявили перехожі в річці Сапалаївці ввечері 17 серпня.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Свідки розповіли, що тіло чоловіка плавало в Сапалаївці на проспекті Відродження поблизу кафе Тотем.
Зі слів людей, чоловік молодий. Виявили тіло близько 20 години.
Наразі невідомо, чи він втопився, чи його вбили.
На місці працюють поліцейські. Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Свідки розповіли, що тіло чоловіка плавало в Сапалаївці на проспекті Відродження поблизу кафе Тотем.
Зі слів людей, чоловік молодий. Виявили тіло близько 20 години.
Наразі невідомо, чи він втопився, чи його вбили.
На місці працюють поліцейські. Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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