У Луцьку підлітки винесли з магазину телефон. ФОТО





Про це з посиланням на фейсбук-спільноту “Теревені про Луцьк” пише “Волинь Online”.



“Потрібна допомога в пошуку школярів, які в супермаркеті 23/7 (на театральному майдані) винесли телефон моєї сестри. Буду вдячна за будь-яку інформацію”, — звертається до небайдужих жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку школярі винесли телефон із магазину “23/7”.Про це з посиланням на фейсбук-спільноту “Теревені про Луцьк” пише “Волинь Online”.“Потрібна допомога в пошуку школярів, які в супермаркеті 23/7 (на театральному майдані) винесли телефон моєї сестри. Буду вдячна за будь-яку інформацію”, — звертається до небайдужих жінка.

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