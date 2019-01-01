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У Луцьку підлітки винесли з магазину телефон. ФОТО

У Луцьку підлітки винесли з магазину телефон. ФОТО
У Луцьку школярі винесли телефон із магазину “23/7”.

Про це з посиланням на фейсбук-спільноту “Теревені про Луцьк” пише “Волинь Online”.

“Потрібна допомога в пошуку школярів, які в супермаркеті 23/7 (на театральному майдані) винесли телефон моєї сестри. Буду вдячна за будь-яку інформацію”, — звертається до небайдужих жінка.

У Луцьку підлітки винесли з магазину телефон. ФОТО
У Луцьку підлітки винесли з магазину телефон. ФОТО
У Луцьку підлітки винесли з магазину телефон. ФОТО
У Луцьку підлітки винесли з магазину телефон. ФОТО
У Луцьку підлітки винесли з магазину телефон. ФОТО
У Луцьку підлітки винесли з магазину телефон. ФОТО
У Луцьку підлітки винесли з магазину телефон. ФОТО
У Луцьку підлітки винесли з магазину телефон. ФОТО

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Теги: магазин, телефон, підлітки
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