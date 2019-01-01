У Луцьку загубився 4-річний хлопчик. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 22:09
Поблизу будинку 46д на вулиці Кравчука в Луцьку зник 4-річний хлопчик Олександр.
Дитина гралася на ігровому майданчику та раптово зникла, - про це повідомив власкор Волинь24 з місця події.
На місці події працює поліція.
Прикмети: Сашко був одягнений у сині спортивні штани та блакитну бейсболку.
Усіх небайдужих просять допомогти у розшуку дитини.
Фото прибудинкової території, де зник хлопчик.
Як стало відомо згодом 4-річного лучанина, який зник з ігрового майданчика на вулиці Кравчука 4д, знайшли у "ПортCity".
Про це журналістам Волинь24 повідомили мешканці будинку на Кравчука 46д, які кинулися шукати зниклу дитину.
За словами людей, хлопчик перебував на 3-му поверсі торгово-розважальному центрі. Як потрапила туди дитина наразі невідомо.
На щастя маленький Олександр здоровий та неушкоджений.
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Дитина гралася на ігровому майданчику та раптово зникла, - про це повідомив власкор Волинь24 з місця події.
На місці події працює поліція.
Прикмети: Сашко був одягнений у сині спортивні штани та блакитну бейсболку.
Усіх небайдужих просять допомогти у розшуку дитини.
Фото прибудинкової території, де зник хлопчик.
Як стало відомо згодом 4-річного лучанина, який зник з ігрового майданчика на вулиці Кравчука 4д, знайшли у "ПортCity".
Про це журналістам Волинь24 повідомили мешканці будинку на Кравчука 46д, які кинулися шукати зниклу дитину.
За словами людей, хлопчик перебував на 3-му поверсі торгово-розважальному центрі. Як потрапила туди дитина наразі невідомо.
На щастя маленький Олександр здоровий та неушкоджений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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