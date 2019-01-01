У Луцьку загубився 4-річний хлопчик. ОНОВЛЕНО

Олександр.



Дитина гралася на ігровому майданчику та раптово зникла, - про це повідомив власкор



На місці події працює поліція.



Прикмети: Сашко був одягнений у сині спортивні штани та блакитну бейсболку.





Усіх небайдужих просять допомогти у розшуку дитини.



Фото прибудинкової території, де зник хлопчик.







Як стало відомо згодом 4-річного лучанина, який зник з ігрового майданчика на вулиці Кравчука 4д, знайшли у "ПортCity".



Про це журналістам



За словами людей, хлопчик перебував на 3-му поверсі торгово-розважальному центрі. Як потрапила туди дитина наразі невідомо.



На щастя маленький Олександр здоровий та неушкоджений.

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