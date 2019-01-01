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У Луцьку загубився 4-річний хлопчик. ОНОВЛЕНО

У Луцьку загубився 4-річний хлопчик. ОНОВЛЕНО
Поблизу будинку 46д на вулиці Кравчука в Луцьку зник 4-річний хлопчик Олександр.

Дитина гралася на ігровому майданчику та раптово зникла, - про це повідомив власкор Волинь24 з місця події.

На місці події працює поліція.

Прикмети: Сашко був одягнений у сині спортивні штани та блакитну бейсболку.

У Луцьку загубився 4-річний хлопчик. ОНОВЛЕНО

Усіх небайдужих просять допомогти у розшуку дитини.

Фото прибудинкової території, де зник хлопчик.
У Луцьку загубився 4-річний хлопчик. ОНОВЛЕНО

У Луцьку загубився 4-річний хлопчик. ОНОВЛЕНО


Як стало відомо згодом 4-річного лучанина, який зник з ігрового майданчика на вулиці Кравчука 4д, знайшли у "ПортCity".

Про це журналістам Волинь24 повідомили мешканці будинку на Кравчука 46д, які кинулися шукати зниклу дитину.

За словами людей, хлопчик перебував на 3-му поверсі торгово-розважальному центрі. Як потрапила туди дитина наразі невідомо.

На щастя маленький Олександр здоровий та неушкоджений.

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Теги: хлопчика, Кравчука, поліція, загубився, розшук
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