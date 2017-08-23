На Волині пройдуть міжнародні змагання серед мисливських собак
Сьогодні, 22:46
21-22 вересня у Шацьку відбудуться маганнях норових мисливських собак "Кубок Полісся 2019" рангу Inter Bau 2 САСІТ та ZP-1 2САСТ.
Про це у фейсбук повідомляє Ігор Жмурко.
"Приймають участь усі породи норових мисливських собак. В рамках чемпіонату буде проведено племінний огляд та надано право допуску собак до розведення, - йдеться у дописі.
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Про це у фейсбук повідомляє Ігор Жмурко.
"Приймають участь усі породи норових мисливських собак. В рамках чемпіонату буде проведено племінний огляд та надано право допуску собак до розведення, - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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