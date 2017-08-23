вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині пройдуть міжнародні змагання серед мисливських собак

На Волині пройдуть міжнародні змагання серед мисливських собак
21-22 вересня у Шацьку відбудуться маганнях норових мисливських собак "Кубок Полісся 2019" рангу Inter Bau 2 САСІТ та ZP-1 2САСТ.

Про це у фейсбук повідомляє Ігор Жмурко.

"Приймають участь усі породи норових мисливських собак. В рамках чемпіонату буде проведено племінний огляд та надано право допуску собак до розведення, - йдеться у дописі.

На Волині пройдуть міжнародні змагання серед мисливських собак

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мисливська собака, змагання, Шацьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині пройдуть міжнародні змагання серед мисливських собак
Сьогодні, 22:46
У Луцьку загубився 4-річний хлопчик. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 22:09
У Луцьку підлітки винесли з магазину телефон. ФОТО
Сьогодні, 21:55
Молодого волинянина, який загинув в зоні ООС, провели в останню путь. ВІДЕО
Сьогодні, 21:31
У Луцьку в річці знайшли тіло людини – ЗМІ
Сьогодні, 21:01
Схожі новини
На Волині розпочалися міжнародні змагання з веслування на байдарках і каное На Волині розпочалися міжнародні змагання з веслування на байдарках і каное
23 серпень, 2017, 17:26
У Шацьку ковельчани отримали «льодову» перемогу У Шацьку ковельчани отримали «льодову» перемогу
16 січень, 2017, 13:05
Юні волинські рятувальники зайняли призові місця на всеукраїнських змаганнях Юні волинські рятувальники зайняли призові місця на всеукраїнських змаганнях
16 серпень, 03:16
Біг, плавання та їзда на велосипеді: на Волині проходять змагання з крос-триатлону Біг, плавання та їзда на велосипеді: на Волині проходять змагання з крос-триатлону
11 серпень, 21:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині пройдуть міжнародні змагання серед мисливських собак
Сьогодні, 22:46
 0
У Луцьку загубився 4-річний хлопчик. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 22:09
 0
У Луцьку підлітки винесли з магазину телефон. ФОТО
Сьогодні, 21:55
 0
Молодого волинянина, який загинув в зоні ООС, провели в останню путь. ВІДЕО
Сьогодні, 21:31
 0
У Луцьку в річці знайшли тіло людини – ЗМІ
Сьогодні, 21:01
 0
Медіа
відео
1/8
﻿