На Волині пройдуть міжнародні змагання серед мисливських собак





Про це у фейсбук повідомляє Ігор Жмурко.



"Приймають участь усі породи норових мисливських собак. В рамках чемпіонату буде проведено племінний огляд та надано право допуску собак до розведення, - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-22 вересня у Шацьку відбудуться маганнях норових мисливських собак "Кубок Полісся 2019" рангу Inter Bau 2 САСІТ та ZP-1 2САСТ.Про це у фейсбук повідомляє"Приймають участь усі породи норових мисливських собак. В рамках чемпіонату буде проведено племінний огляд та надано право допуску собак до розведення, - йдеться у дописі.

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