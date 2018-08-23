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Ковельчан запрошують на святковий велопробіг

Ковельчан запрошують на святковий велопробіг
Відділ фізичної культури та спорту спільно з СК “Ковель”, МЦ “Спорт для всіх”, громадськими активістами організовують у Ковелі велопробіг з нагоди Дня державного прапора України.


Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.

Велопробіг відбудеться 23 серпня біля пам’ятника борцям за волю України, що на бульварі Лесі Українки. Далі велосипедисти долатимуть чотири кілометри середмістям за маршрутом: вулиця Незалежності – парк Тараса Шевченка – вулиці Шевченка –Грушевського – Мечнікова –Незалежності. Фінішуватимуть біля пам’ятника борцям за волю України, де доєднаються до урочистого заходу “Державний прапор України – святиня нашого народу”.

Організатори спортивного дійства закликають ковельчан різного віку взяти участь у патріотичній веломандрівці рідним містом з державними стягами. Велосипедистів просять прибути у вишиванках, прикрасити свої двоколісники національною символікою – прапорцями, синьо-жовтими стрічками.

“Задля власної безпеки варто одягнути велосипедні шоломи”, — зазначає Ковельська міськрада.

Початок — о 10:30

Ковельчан запрошують на святковий велопробіг

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Теги: Ковель, велопробіг, День прапора
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