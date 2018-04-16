вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині на день відключать газ

У селі на Волині на день відключать газ
Спеціалісти АТ «Волиньгаз» проведуть ремонтні роботи на газових мережах у селі Заріччя, що на Володимирщині.

Про це йдеться на сторінці Зарічанської ОТГ у Facebook.

«До уваги жителів села Заріччя! За повідомленням АТ «Волиньгаз» Володимир-Волинської філії 20 серпня з 9.00 до 17.00 в зв'язку з ремонтними роботами (заміною газорегуляторного пункту по вул.Лобачинській) буде тимчасово припинено газопостачання», – йдеться у повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, Заріччя, відключення, ремонт, Волиньгаз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині на день відключать газ
Сьогодні, 03:22
У місті на Волині встановлюють святкову ілюмінацію. ФОТО
Сьогодні, 02:13
Поліція розкрила мережу онлайн-казино, повʼязану з Росією. ВІДЕО
Сьогодні, 01:19
Бійця з волинської бригади нагородили орденом «Народний Герой України». ФОТО
Сьогодні, 00:43
18 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Дві луцьких вулиці залишаться без газу на декілька днів Дві луцьких вулиці залишаться без газу на декілька днів
05 липень, 15:33
У селі на Волині люди на декілька днів залишаться без газу У селі на Волині люди на декілька днів залишаться без газу
23 червень, 21:11
У Рожищенському районі 150 дворів відключать від газу У Рожищенському районі 150 дворів відключать від газу
06 червень, 07:29
Волинське село відключать від газу на декілька днів Волинське село відключать від газу на декілька днів
16 квітень, 2018, 16:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині на день відключать газ
Сьогодні, 03:22
 0
У місті на Волині встановлюють святкову ілюмінацію. ФОТО
Сьогодні, 02:13
 0
Поліція розкрила мережу онлайн-казино, повʼязану з Росією. ВІДЕО
Сьогодні, 01:19
 0
Бійця з волинської бригади нагородили орденом «Народний Герой України». ФОТО
Сьогодні, 00:43
 0
18 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿