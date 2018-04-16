У селі на Волині на день відключать газ
Сьогодні, 03:22
Спеціалісти АТ «Волиньгаз» проведуть ремонтні роботи на газових мережах у селі Заріччя, що на Володимирщині.
Про це йдеться на сторінці Зарічанської ОТГ у Facebook.
«До уваги жителів села Заріччя! За повідомленням АТ «Волиньгаз» Володимир-Волинської філії 20 серпня з 9.00 до 17.00 в зв'язку з ремонтними роботами (заміною газорегуляторного пункту по вул.Лобачинській) буде тимчасово припинено газопостачання», – йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці Зарічанської ОТГ у Facebook.
«До уваги жителів села Заріччя! За повідомленням АТ «Волиньгаз» Володимир-Волинської філії 20 серпня з 9.00 до 17.00 в зв'язку з ремонтними роботами (заміною газорегуляторного пункту по вул.Лобачинській) буде тимчасово припинено газопостачання», – йдеться у повідомленні.
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