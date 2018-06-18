Платформа Prozorro шукає хакерів





Про це повідомляє п



“Prozorro співпрацюватиме з етичними хакерами. Стартує bug bounty проект “Hack Prozorro”. Ціль – тестування рівня захищеності системи. Відбір хакерів триватиме до 8 вересня”, – йдеться в повідомленні.



Hack Prozorro пройде у форматі bug bounty марафону – учасники шукатимуть недоліки в захисті системи. За кожну знайдену валідну та унікальну вразливість отримуватимуть винагороду. Її розмір залежатиме від рівня критичності. Учасники працюватимуть у тестовому середовищі, що жодним чином не зачепить продуктивну систему Prozorro. Закупівлі відбуватимуться в звичайному режимі. Реєстрація хакерів триває до 8 вересня.



Серед надісланих заявок представники Prozorro, bug bounty платформи HackenProof, компанії OptiData та хмарного провайдера DeNovo відберуть 15 етичних хакерів. За умовами проекту учасниками можуть бути лише українці з відповідним досвідом у кібербезпеці та баг-хантингу.



Безпосередньо марафон з пошуку вразливостей пройде 21 вересня. Призовий фонд завдяки підтримці партнерів складає $7 000. Він буде розподілений між кращими хакерами.

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