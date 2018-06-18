вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Платформа Prozorro шукає хакерів

Платформа Prozorro шукає хакерів
У Prozorro запускають проект «Hack Prozorro», ціль якого – тестування рівня захищеності системи, з цією метою до співпраці запрошуються хакери, які шукатимуть недоліки в захисті системи.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку, розповідає Укрінформ.

“Prozorro співпрацюватиме з етичними хакерами. Стартує bug bounty проект “Hack Prozorro”. Ціль – тестування рівня захищеності системи. Відбір хакерів триватиме до 8 вересня”, – йдеться в повідомленні.

Hack Prozorro пройде у форматі bug bounty марафону – учасники шукатимуть недоліки в захисті системи. За кожну знайдену валідну та унікальну вразливість отримуватимуть винагороду. Її розмір залежатиме від рівня критичності. Учасники працюватимуть у тестовому середовищі, що жодним чином не зачепить продуктивну систему Prozorro. Закупівлі відбуватимуться в звичайному режимі. Реєстрація хакерів триває до 8 вересня.

Серед надісланих заявок представники Prozorro, bug bounty платформи HackenProof, компанії OptiData та хмарного провайдера DeNovo відберуть 15 етичних хакерів. За умовами проекту учасниками можуть бути лише українці з відповідним досвідом у кібербезпеці та баг-хантингу.

Безпосередньо марафон з пошуку вразливостей пройде 21 вересня. Призовий фонд завдяки підтримці партнерів складає $7 000. Він буде розподілений між кращими хакерами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Prozorro, захист, безпека, система, хакер, тестування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Платформа Prozorro шукає хакерів
Сьогодні, 04:19
У селі на Волині на день відключать газ
Сьогодні, 03:22
У місті на Волині встановлюють святкову ілюмінацію. ФОТО
Сьогодні, 02:13
Поліція розкрила мережу онлайн-казино, повʼязану з Росією. ВІДЕО
Сьогодні, 01:19
Бійця з волинської бригади нагородили орденом «Народний Герой України». ФОТО
Сьогодні, 00:43
Схожі новини
ПриватБанк запустив систему безпечної зміни ПІН-коду картки онлайн* ПриватБанк запустив систему безпечної зміни ПІН-коду картки онлайн*
18 червень, 2018, 19:17
«Коли йде мова про захист себе, то депутати більш щедрі», - Д'яченко «Коли йде мова про захист себе, то депутати більш щедрі», - Д'яченко
25 січень, 2018, 12:29
Яке захисне спорядження потрібне при роботі з бензопилою?* Яке захисне спорядження потрібне при роботі з бензопилою?*
03 травень, 2016, 14:48
Як на Волині захищають ліс від пожеж і шкідників Як на Волині захищають ліс від пожеж і шкідників
15 серпень, 17:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Платформа Prozorro шукає хакерів
Сьогодні, 04:19
 0
У селі на Волині на день відключать газ
Сьогодні, 03:22
 0
У місті на Волині встановлюють святкову ілюмінацію. ФОТО
Сьогодні, 02:13
 0
Поліція розкрила мережу онлайн-казино, повʼязану з Росією. ВІДЕО
Сьогодні, 01:19
 0
Бійця з волинської бригади нагородили орденом «Народний Герой України». ФОТО
Сьогодні, 00:43
 0
Медіа
відео
1/8
﻿