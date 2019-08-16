У місті на Волині встановлюють святкову ілюмінацію. ФОТО





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До слова раніше на освітлювальну арматуру та світильники витратили понад 450 тис. гривень. Закупівлі провели через сайт PROZORRO. Деякі з комплектів встановили ще кілька місяців тому, а інші – встановлюють зараз.



Отож, коли у найближчі свята - день народження міста, День Прапора та День шахтаря у Нововолинську увімкнуть святкову ілюмінацію, а на висоті кількох метрів над землею засяє чимало нових комплектів освітлення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Нововолинського ВУКГ інтенсивно працюють над міською святковою ілюмінацією.Про це повідомляє Нововолинськ.com.ua До слова раніше на освітлювальну арматуру та світильники витратили понад 450 тис. гривень. Закупівлі провели через сайт PROZORRO. Деякі з комплектів встановили ще кілька місяців тому, а інші – встановлюють зараз.Отож, коли у найближчі свята - день народження міста, День Прапора та День шахтаря у Нововолинську увімкнуть святкову ілюмінацію, а на висоті кількох метрів над землею засяє чимало нових комплектів освітлення.

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