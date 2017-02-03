Поліція розкрила мережу онлайн-казино, повʼязану з Росією. ВІДЕО





Про це повідомляє



«Проведеними заходами оперативників Департаменту захисту економіки та слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України вдалося викрити організатора грального бізнесу та припинити діяльність декількох веб-ресурсів. За допомогою них гравці мали доступ до віртуальних ігрових автоматів в українському сегменті мережі інтернет», - йдеться в повідомленні.





Крім того, було встановлено, що з метою конспірації злочинної діяльності серверне обладнання та процесингові центри обробки платежів розміщувалися на території Росії. Для легалізації коштів, отриманих як онлайн-ставки, 32-річний громадянин використовував платіжні системи, що перебувають під санкціями.





Як зазначається, віддалене адміністрування веб-ресурсів, обробка звернень клієнтів казино та контроль за виплатами «виграшів» здійснювалися з приватного будинку організатора в Київській області.





Під час обшуку в цьому будинку правоохоронці вилучили 520 тисяч доларів і 140 тисяч євро (в еквіваленті - понад 17 мільйонів гривень), отриманих від функціонування онлайн-казино, а також комп’ютерну техніку та записи, що підтверджують злочинну діяльність.





У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу, встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування мережі онлайн-казино.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З метою конспірації нелегальної гральної діяльності серверне обладнання та центри обробки платежів організатори мережі розмістив на території Російської Федерації.Про це повідомляє Нацполіція «Проведеними заходами оперативників Департаменту захисту економіки та слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України вдалося викрити організатора грального бізнесу та припинити діяльність декількох веб-ресурсів. За допомогою них гравці мали доступ до віртуальних ігрових автоматів в українському сегменті мережі інтернет», - йдеться в повідомленні.Крім того, було встановлено, що з метою конспірації злочинної діяльності серверне обладнання та процесингові центри обробки платежів розміщувалися на території Росії. Для легалізації коштів, отриманих як онлайн-ставки, 32-річний громадянин використовував платіжні системи, що перебувають під санкціями.Як зазначається, віддалене адміністрування веб-ресурсів, обробка звернень клієнтів казино та контроль за виплатами «виграшів» здійснювалися з приватного будинку організатора в Київській області.Під час обшуку в цьому будинку правоохоронці вилучили 520 тисяч доларів і 140 тисяч євро (в еквіваленті - понад 17 мільйонів гривень), отриманих від функціонування онлайн-казино, а також комп’ютерну техніку та записи, що підтверджують злочинну діяльність.У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу, встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування мережі онлайн-казино.

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