Маршрутка врізалася в будинок: один загиблий, десятки постраждалих





Про це повідомляє



"За інформацією Міністерства охорони здоров'я Пермського краю, один пасажир загинув, госпіталізовано 32 постраждалі, з них 10 дітей (дев'ятеро у стані середнього ступеня тяжкості, одна дитина у тяжкому стані), 22 дорослих (п'ятеро з них у тяжкому стані)", - йдеться у повідомленні.





За попередньою інформацією аварія сталась через технічну несправність транспортного засобу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У російському місті Перм у суботу маршрутка врізалася в будинок. Одна людина загинула, 32 постраждали.Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ТАСС "За інформацією Міністерства охорони здоров'я Пермського краю, один пасажир загинув, госпіталізовано 32 постраждалі, з них 10 дітей (дев'ятеро у стані середнього ступеня тяжкості, одна дитина у тяжкому стані), 22 дорослих (п'ятеро з них у тяжкому стані)", - йдеться у повідомленні.За попередньою інформацією аварія сталась через технічну несправність транспортного засобу.

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