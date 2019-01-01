Маршрутка врізалася в будинок: один загиблий, десятки постраждалих
Сьогодні, 06:24
У російському місті Перм у суботу маршрутка врізалася в будинок. Одна людина загинула, 32 постраждали.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ТАСС.
"За інформацією Міністерства охорони здоров'я Пермського краю, один пасажир загинув, госпіталізовано 32 постраждалі, з них 10 дітей (дев'ятеро у стані середнього ступеня тяжкості, одна дитина у тяжкому стані), 22 дорослих (п'ятеро з них у тяжкому стані)", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією аварія сталась через технічну несправність транспортного засобу.
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Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ТАСС.
"За інформацією Міністерства охорони здоров'я Пермського краю, один пасажир загинув, госпіталізовано 32 постраждалі, з них 10 дітей (дев'ятеро у стані середнього ступеня тяжкості, одна дитина у тяжкому стані), 22 дорослих (п'ятеро з них у тяжкому стані)", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією аварія сталась через технічну несправність транспортного засобу.
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