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Маршрутка врізалася в будинок: один загиблий, десятки постраждалих

Маршрутка врізалася в будинок: один загиблий, десятки постраждалих
У російському місті Перм у суботу маршрутка врізалася в будинок. Одна людина загинула, 32 постраждали.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ТАСС.

"За інформацією Міністерства охорони здоров'я Пермського краю, один пасажир загинув, госпіталізовано 32 постраждалі, з них 10 дітей (дев'ятеро у стані середнього ступеня тяжкості, одна дитина у тяжкому стані), 22 дорослих (п'ятеро з них у тяжкому стані)", - йдеться у повідомленні.

Маршрутка врізалася в будинок: один загиблий, десятки постраждалих

За попередньою інформацією аварія сталась через технічну несправність транспортного засобу.

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Теги: Перм, аварія, автобус
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