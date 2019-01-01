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Курс валют у Луцьку на 18 серпня

Курс валют у Луцьку на 18 серпня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.068, а продаж - 25.436.

Євро при купівлі становить - 27.731, продажу - 28.331.

Курс російського рубля: купівля - 0.337, продаж - 0.398.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.121, продаж - 6.591.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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