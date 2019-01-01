Яке свято 18 серпня: чого не можна робити у цей день





У народі вважалося, то в день перед Яблучним Спасом або Преображенням Господнім варто зібрати урожай, який на наступний день потрібно освятити в церкві, – пише



В цей день суворо заборонялося вживати яблука або страви з них, адже на Спас їх слід було їсти тільки після освячення.



Існує заборона їсти яблука до початку Спаса жінкам, які втратили дітей. Вважалося, що якщо батьки відмовляться від яблук, дітям роздадуть подарунки на небесах.



У народі вважалося, що на спаса не можна вбивати комах, а муха два рази сіла на руку – здійсниться бажання.



На свято забороняється працювати вдома, дозволено тільки на кухні і в саду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 18 серпня, православні християни відзначають передсвято одного з найважливіших християнських свят – Преображення Господнє.У народі вважалося, то в день перед Яблучним Спасом або Преображенням Господнім варто зібрати урожай, який на наступний день потрібно освятити в церкві, – пише znaj.ua. В цей день суворо заборонялося вживати яблука або страви з них, адже на Спас їх слід було їсти тільки після освячення.Існує заборона їсти яблука до початку Спаса жінкам, які втратили дітей. Вважалося, що якщо батьки відмовляться від яблук, дітям роздадуть подарунки на небесах.У народі вважалося, що на спаса не можна вбивати комах, а муха два рази сіла на руку – здійсниться бажання.На свято забороняється працювати вдома, дозволено тільки на кухні і в саду.

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