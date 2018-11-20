У Луцьку відбудеться презентація першої ліцензованої дистанційної школи «Оптіма»*

У Луцьку відбудеться презентація навчального середовища дистанційної школи- Що таке дистанційне навчання.- Хто такий учень дистанційної школи.- Чому більше 1400 родин обрали для навчання своїх дітей дистанційну школу «Центр освіти «Оптіма».- Як організувати соціалізацію на дистанційному навчанні.- Як допомогти дитині поліпшити результати в навчанні.- Які зміни відбуваються в житті дитини та родини після переходу на дистанційне навчання.- стандартний дистанційний учень;- екстерн з проходженням одного класу за навчальний рік;- супер-екстерн з проходженням двох класів за один навчальний рік.Незалежно від обраної форми навчання кожен учень в школі "Оптіма" отримує незаперечні переваги:- ДПА в 4 класі проводиться дистанційно;- ДПА для учнів 9 класу, які не проживають у Києві (Київській області), проводиться з виїздом комісії на місце проживання учня та в дистанційний формі;- випускники 11 класів можуть проходити ЗНО в пункті тестування за місцем проживання;- доступ до уроків 24/7;- авторські уроки у вигляді тексту з аудіо- та відео- додатками;- постійний супровід класного керівника та тьюторів;- online-консультації;- ігрові вставки Bristar;- 3Д моделі Mozabook;- ніяких ранніх підйомів;- ніяких поїздок в школу через затори та штовханину в громадському транспорті;- процес навчання проходить без стресів, незалежно від місця знаходження учня, що відкриває можливість для кожного учня проживаючи в будь-якій точці світу отримати якісну освіту європейського рівня;- графік підбирається індивідуально, а вчителі підлаштовують розклад під швидкість сприйняття інформації учнем;- до кожного учня тут індивідуальний підхід і трепетне ставлення, з урахуванням його здібностей, талантів і зайнятості поза школою.Під час зустрічі батьки та діти зможуть переконатись, що школа «Оптіма» зовсім не схожа на інші школи. І зрозуміти чому.«Ми поділимося з Вами нашими секретами і «таємними» інструментами від яких наші учні в захваті. Ми розповімо про філософію школи, про наших вчителів і про новинки, які стимулюють і втягують до навчання учнів «Оптіма» з вересня місяця 2018 року.Може саме Ви підкажете нам щось цікаве, що допоможе нашим учням стати ще розумнішими і ще більш оптимістичним» - кажуть організатори заходу.Презентація відбудеться 20 серпня за адресою: м. Луцьк, вул. Набережна 42, «Passage Interdit» (конференц-зала).Початок о 18:00.