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У Луцьку відбудеться презентація першої ліцензованої дистанційної школи «Оптіма»*

У Луцьку відбудеться презентація першої ліцензованої дистанційної школи «Оптіма»*
У Луцьку відбудеться презентація навчального середовища дистанційної школи «Центр освіти «Оптіма».

Організатори заходу розкажуть:

- Що таке дистанційне навчання.
- Хто такий учень дистанційної школи.
- Чому більше 1400 родин обрали для навчання своїх дітей дистанційну школу «Центр освіти «Оптіма».
- Як організувати соціалізацію на дистанційному навчанні.
- Як допомогти дитині поліпшити результати в навчанні.
- Які зміни відбуваються в житті дитини та родини після переходу на дистанційне навчання.

Школа «Оптіма» пропонує кілька форм навчання:

- стандартний дистанційний учень;
- екстерн з проходженням одного класу за навчальний рік;
- супер-екстерн з проходженням двох класів за один навчальний рік.

Незалежно від обраної форми навчання кожен учень в школі "Оптіма" отримує незаперечні переваги:

- ДПА в 4 класі проводиться дистанційно;
- ДПА для учнів 9 класу, які не проживають у Києві (Київській області), проводиться з виїздом комісії на місце проживання учня та в дистанційний формі;
- випускники 11 класів можуть проходити ЗНО в пункті тестування за місцем проживання;
- доступ до уроків 24/7;
- авторські уроки у вигляді тексту з аудіо- та відео- додатками;
- постійний супровід класного керівника та тьюторів;
- online-консультації;
- ігрові вставки Bristar;
- 3Д моделі Mozabook;
- ніяких ранніх підйомів;
- ніяких поїздок в школу через затори та штовханину в громадському транспорті;
- процес навчання проходить без стресів, незалежно від місця знаходження учня, що відкриває можливість для кожного учня проживаючи в будь-якій точці світу отримати якісну освіту європейського рівня;
- графік підбирається індивідуально, а вчителі підлаштовують розклад під швидкість сприйняття інформації учнем;
- до кожного учня тут індивідуальний підхід і трепетне ставлення, з урахуванням його здібностей, талантів і зайнятості поза школою.

Під час зустрічі батьки та діти зможуть переконатись, що школа «Оптіма» зовсім не схожа на інші школи. І зрозуміти чому.

«Ми поділимося з Вами нашими секретами і «таємними» інструментами від яких наші учні в захваті. Ми розповімо про філософію школи, про наших вчителів і про новинки, які стимулюють і втягують до навчання учнів «Оптіма» з вересня місяця 2018 року.

Може саме Ви підкажете нам щось цікаве, що допоможе нашим учням стати ще розумнішими і ще більш оптимістичним» - кажуть організатори заходу.

Презентація відбудеться 20 серпня за адресою: м. Луцьк, вул. Набережна 42, «Passage Interdit» (конференц-зала).

Початок о 18:00.




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Теги: «Центр освіти «Оптіма», дистанційне навчання, Луцьк, презентація
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