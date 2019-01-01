вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За беззаконня зі зброєю розшукують узбекистанця з Луцька

За беззаконня зі зброєю розшукують узбекистанця з Луцька
Поліцейські Рівненського відділу поліції розшукують жителя міста Луцька – Сисоєва Юрія Олександровича, який ухиляється від органів слідства та суду.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Відомо, що 42-річний уродженець Узбекистану, житель міста Луцьк, обвинувачений у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо зниклого, просять повідомляти за номерами телефонів: 067-951-67-58 або 102.

За беззаконня зі зброєю розшукують узбекистанця з Луцька

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, Волинь, Рівне, зброя, Кримінал, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За беззаконня зі зброєю розшукують узбекистанця з Луцька
Сьогодні, 10:36
Яке свято 18 серпня: чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:45
Курс валют у Луцьку на 18 серпня
Сьогодні, 09:10
Польща просить відновити залізничне сполучення між Ковелем і Хелмом
Сьогодні, 08:32
Ковельчан запрошують на святковий велопробіг
Сьогодні, 07:10
Схожі новини
Загадкове зникнення вінничанина на Волині: у рюкзаку чоловіка знайшли знімки його переломів Загадкове зникнення вінничанина на Волині: у рюкзаку чоловіка знайшли знімки його переломів
02 серпень, 16:26
Пішов з друзями на озеро і зник: на Волині розшукують заробітчанина з Вараша Пішов з друзями на озеро і зник: на Волині розшукують заробітчанина з Вараша
18 червень, 17:45
На Волині розшукують 42-річного чоловіка, який вийшов з дому і не повернувся На Волині розшукують 42-річного чоловіка, який вийшов з дому і не повернувся
16 серпень, 15:46
Розшукують 31-річного волинянина, який пішов до товариша та зник Розшукують 31-річного волинянина, який пішов до товариша та зник
12 серпень, 17:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За беззаконня зі зброєю розшукують узбекистанця з Луцька
Сьогодні, 10:36
 0
Яке свято 18 серпня: чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:45
 0
Курс валют у Луцьку на 18 серпня
Сьогодні, 09:10
 0
Польща просить відновити залізничне сполучення між Ковелем і Хелмом
Сьогодні, 08:32
 0
Ковельчан запрошують на святковий велопробіг
Сьогодні, 07:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿