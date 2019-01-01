За беззаконня зі зброєю розшукують узбекистанця з Луцька

Сисоєва Юрія Олександровича, який ухиляється від органів слідства та суду.



Про це



Відомо, що 42-річний уродженець Узбекистану, житель міста Луцьк, обвинувачений у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо зниклого, просять повідомляти за номерами телефонів: 067-951-67-58 або 102.





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