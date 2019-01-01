Патрульні розповіли, як у Луцьку шукали 4-річного хлопчика

Роман розповів, як тривали пошуки 4-річного Олександра, який раптово зник з дитячого майданчика у Луцьку, увечері 17 серпня.



Повідомлення про зникнення 4-річного хлопчика екіпажі отримали близько 21 години, – пишуть на



Стурбована мати розповіла, що гуляла з сином у дворах проспекту Соборності, аж раптом втратила його з поля зору. Розповіла правоохоронцям, що той любить машини, тож міг заблукати поміж припаркованих автомобілів, але, разом з тим, боїться темряви, тож знайти його потрібно якнайшвидше



На місце одразу прибули 2 екіпажі патрульних. Робили все направду дуже швидко: опитували перехожих, передали орієнтування таксистам та наряду Самооборони, навіть залучили інших дітей на пошуки хлопчика, які радо відгукнулись допомогти.



«Оглядали сантиметр за сантиметром, заглядали в кожен під’їзд, розуміючи, що все потрібно робити оперативно», - розповів патрульний Роман.



Менш, ніж за годину, охорона одного з торгово-розважальних центрів повідомила, що помітила на камерах спостереження дитину, яка підходила по орієнтуванню. Командир з матір’ю негайно прибули туди, де в дитячій зоні виявили цілим і неушкодженим хлопця.



«Здавалося, що ми поставили «на вуха» півміста. Та й загалом, для мене вся ця подія пробігла, як одна мить. Думали лише про одне: якнайшвидше знайти дитину», – так емоційно розповідає про виклик учорашнього вечора патрульний поліцейський 4 роти Роман.







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