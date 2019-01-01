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У Луцьку перший дзвінок просять святкувати у неділю

У Луцьку перший дзвінок просять святкувати у неділю
Свято першого дзвоника, яке традиційно відзначають 1 вересня, у Луцьку просять провести у неділю, а не 2 вересня у понеділок, як вирішили під час комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

Авторка петиції – Катерина Журба зазначає, що урочистості, які планують на понеділок, створюють незручності батькам, які хотіли б відвідати свято, але змушені йти на роботу.

Нагадаємо, що начальниця управління освіти Зіновія Лещенко повідомила, що цьогоріч 1 вересня припадає на неділю. «Ми вирішили провести перший дзвоник у понеділок 2-го вересня, щоби не було якихось проблем та не виникало незручностей», - повідомила посадовиця у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії.

Станом на 18 серпня петицію підписали 14 осіб з 300 необхідних.

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Теги: перший дзвінок, Луцьк, петиція
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