У Луцьку перший дзвінок просять святкувати у неділю
Сьогодні, 11:58
Свято першого дзвоника, яке традиційно відзначають 1 вересня, у Луцьку просять провести у неділю, а не 2 вересня у понеділок, як вирішили під час комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
Авторка петиції – Катерина Журба зазначає, що урочистості, які планують на понеділок, створюють незручності батькам, які хотіли б відвідати свято, але змушені йти на роботу.
Нагадаємо, що начальниця управління освіти Зіновія Лещенко повідомила, що цьогоріч 1 вересня припадає на неділю. «Ми вирішили провести перший дзвоник у понеділок 2-го вересня, щоби не було якихось проблем та не виникало незручностей», - повідомила посадовиця у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії.
Станом на 18 серпня петицію підписали 14 осіб з 300 необхідних.
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Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
Авторка петиції – Катерина Журба зазначає, що урочистості, які планують на понеділок, створюють незручності батькам, які хотіли б відвідати свято, але змушені йти на роботу.
Нагадаємо, що начальниця управління освіти Зіновія Лещенко повідомила, що цьогоріч 1 вересня припадає на неділю. «Ми вирішили провести перший дзвоник у понеділок 2-го вересня, щоби не було якихось проблем та не виникало незручностей», - повідомила посадовиця у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії.
Станом на 18 серпня петицію підписали 14 осіб з 300 необхідних.
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