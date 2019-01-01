У центрі Горохова влаштували ярмарок. ФОТО





Організувало виставку-ярмарок 16 серпня управління регіонального розвитку Горохівської районної державної адміністрації на центральній площі міста, – пише



Під час реалізації сільськогосподарської та харчової продукції гостей розважали найкращі колективи художньої самодіяльності району. Організатори ярмарку створили атмосферу справжнього свята.



В ярмарковій торгівлі взяло участь чимало сільськогосподарських товаровиробників та інші суб’єкти господарювання району та міста. До уваги ярмаркуючих в широкому асортименті представили, зокрема: круп’яні та макаронні вироби, борошно, живу рибу, кисломолочну продукцію, молоко, мед, ковбасні вироби, овочі та фрукти.



Окрім того, жителі міста та району могли скуштувати різні смаколики.



Також народні умільці представили вироби ручної роботи. Варто відзначити, що продавали продукцію за оптовими цінами, які були нижчі за ринкові. Чимало городян прийшли цілими родинами. Вибирали необхідне та хвалили широкий асортимент та доступні ціни.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ярмарку до свята Спаса до уваги містян та гостей представили сувенірні вироби, продукти харчування, овочі та фрукти.Організувало виставку-ярмарок 16 серпня управління регіонального розвитку Горохівської районної державної адміністрації на центральній площі міста, – пише Район.Бізнес Під час реалізації сільськогосподарської та харчової продукції гостей розважали найкращі колективи художньої самодіяльності району. Організатори ярмарку створили атмосферу справжнього свята.В ярмарковій торгівлі взяло участь чимало сільськогосподарських товаровиробників та інші суб’єкти господарювання району та міста. До уваги ярмаркуючих в широкому асортименті представили, зокрема: круп’яні та макаронні вироби, борошно, живу рибу, кисломолочну продукцію, молоко, мед, ковбасні вироби, овочі та фрукти.Окрім того, жителі міста та району могли скуштувати різні смаколики.Також народні умільці представили вироби ручної роботи. Варто відзначити, що продавали продукцію за оптовими цінами, які були нижчі за ринкові. Чимало городян прийшли цілими родинами. Вибирали необхідне та хвалили широкий асортимент та доступні ціни.

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