На Волині відбулися змагання для людей з інвалідністю





Змагання з шести видів спорту організувала Волинська обласна організація інвалідів у четвер, 15 серпня, – пише



Позмагатися та поспілкуватися у Дубище з'їхалося близько сорока спортсменів з усієї Волині. Вони випробовували себе у шести видах спорту: дартс, стрільба, збивання кеглів, баскетбол, боча та городки.



Для редактора сайту Район.Камінь-Каширський Олександра Романюка, який також був серед учасників, спартакіада стала переможною – він здобув першість у грі боча. Розповідає, що це перша золота медаль у цьому виді спорту.



«Я вже декілька разів брав бронзу, один раз – срібло, однак першого місця не було. Нещодавно був на зборах в Сянках на Львівщині, там за 10 днів ще краще підшліфував руку під бочу. Це дало свої плоди – нарешті здобув перше місце», – розповідає Олександр.



До травмування він грав у футбол. Після травми спорт не зник з його життя. На змагання Сашко приїхав разом з дружиною Катереною.



«Я взагалі рухлива людина. Змагання – це новий виклик для мене. Дякую дружині за підтримку, це і її нагороди теж», – каже Олександр.



Журналіст та редактор сайту Район.Маневичі Андрій Рибачук, теж власник чималої кількості нагород, зазначає, що найважливіше у цій зустрічі – спілкування. Він на змагання також приїхав з дружиною Іриною.



«Організаторам та спонсорам велика подяка, адже організували зі своєї сторони все, як треба. Ну а учасники змагалися не на жарт, давно такої запеклої боротьби не бачив, а по змаганнях їжджу я вже давно. Хоча найголовніше, що після всіх змагань і нагороджень всі гарно і дружно між собою спілкувались, і було не важливо хто виграв, а хто програв», – каже Андрій.



Переможці у кожному з видів спорту у вересні поїдуть на всеукраїнські змагання для людей з інвалідністю, які відбуватимуться у селищі Затока Одеської області.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На базі відпочинкового комплексу «Мальованка», що у селі Дубище Рожищенського району, відбулася ІІІ обласна спартакіада серед людей з інвалідністю.Змагання з шести видів спорту організувала Волинська обласна організація інвалідів у четвер, 15 серпня, – пише Район.Рожище Позмагатися та поспілкуватися у Дубище з'їхалося близько сорока спортсменів з усієї Волині. Вони випробовували себе у шести видах спорту: дартс, стрільба, збивання кеглів, баскетбол, боча та городки.Для редактора сайту Район.Камінь-Каширський, який також був серед учасників, спартакіада стала переможною – він здобув першість у грі боча. Розповідає, що це перша золота медаль у цьому виді спорту.«Я вже декілька разів брав бронзу, один раз – срібло, однак першого місця не було. Нещодавно був на зборах в Сянках на Львівщині, там за 10 днів ще краще підшліфував руку під бочу. Це дало свої плоди – нарешті здобув перше місце», – розповідає Олександр.До травмування він грав у футбол. Після травми спорт не зник з його життя. На змагання Сашко приїхав разом з дружиною«Я взагалі рухлива людина. Змагання – це новий виклик для мене. Дякую дружині за підтримку, це і її нагороди теж», – каже Олександр.Журналіст та редактор сайту Район.Маневичі, теж власник чималої кількості нагород, зазначає, що найважливіше у цій зустрічі – спілкування. Він на змагання також приїхав з дружиною«Організаторам та спонсорам велика подяка, адже організували зі своєї сторони все, як треба. Ну а учасники змагалися не на жарт, давно такої запеклої боротьби не бачив, а по змаганнях їжджу я вже давно. Хоча найголовніше, що після всіх змагань і нагороджень всі гарно і дружно між собою спілкувались, і було не важливо хто виграв, а хто програв», – каже Андрій.Переможці у кожному з видів спорту у вересні поїдуть на всеукраїнські змагання для людей з інвалідністю, які відбуватимуться у селищі Затока Одеської області.

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