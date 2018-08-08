Зник зі зв'язку, поліція не шукає: у Польщі раптово зник заробітчанин з Рівного
Сьогодні, 14:00
41-річний рівнянин Решетілов Дмитро Дмитрович поїхав до Польщі у місто Лодзь близько трьох тижнів тому і раптово зник.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів його родич Руслан.
Чоловік зазначив, що Дмитро влаштувався на роботу по встановленню сонячних панелей через оголошення близько місяця тому. Рідним віднайти контакти фірми не вдалося.
Перед своїм зникненням Дмитро телефонував в Україну і розповів, що у хостелі, де він проживав, його пограбував американець, він звертався до поліції, але жодних результатів.
У родичів Дмитра в Україні заяву до правоохоронних органів не прийняли, то ж вони сподіваються на допомогу небайдужих.
Якщо ви маєте будь-яку інформацію стосовно місцезнаходження митра, просять звертатися за телефоном: 067 200 58 21
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів його родич Руслан.
Чоловік зазначив, що Дмитро влаштувався на роботу по встановленню сонячних панелей через оголошення близько місяця тому. Рідним віднайти контакти фірми не вдалося.
Перед своїм зникненням Дмитро телефонував в Україну і розповів, що у хостелі, де він проживав, його пограбував американець, він звертався до поліції, але жодних результатів.
У родичів Дмитра в Україні заяву до правоохоронних органів не прийняли, то ж вони сподіваються на допомогу небайдужих.
Якщо ви маєте будь-яку інформацію стосовно місцезнаходження митра, просять звертатися за телефоном: 067 200 58 21
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