У Луцьку влаштували патріотичний квест





Про це інформує Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк у Facebook.



Учасники квесту мали змогу продемонструвати свій творчий погляд на рідне місто, зробивши 7 оригінальних світлин.



Перемогу вибороли такі команди: «Киці-мури», «Живи, доки молодий» та «Сім'я Ткачуків».



До слова, призери квесту отримали солодкі сюрпризи від організаторів та подарункові сертифікати від спонсорів заходу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Молоді, активні та яскраві лучани взяли участь у квесті, який відбувся 17 серпня у рамках святкування Дня молоді 2019.Про це інформує Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк у Facebook.Учасники квесту мали змогу продемонструвати свій творчий погляд на рідне місто, зробивши 7 оригінальних світлин.Перемогу вибороли такі команди: «Киці-мури», «Живи, доки молодий» та «Сім'я Ткачуків».До слова, призери квесту отримали солодкі сюрпризи від організаторів та подарункові сертифікати від спонсорів заходу.

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