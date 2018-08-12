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У Луцьку влаштували патріотичний квест

У Луцьку влаштували патріотичний квест
Молоді, активні та яскраві лучани взяли участь у квесті, який відбувся 17 серпня у рамках святкування Дня молоді 2019.

Про це інформує Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк у Facebook.

Учасники квесту мали змогу продемонструвати свій творчий погляд на рідне місто, зробивши 7 оригінальних світлин.

Перемогу вибороли такі команди: «Киці-мури», «Живи, доки молодий» та «Сім'я Ткачуків».

До слова, призери квесту отримали солодкі сюрпризи від організаторів та подарункові сертифікати від спонсорів заходу.

У Луцьку влаштували патріотичний квест


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Теги: Луцьк, ЦНПВ, День молоді, патріотичний квест
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