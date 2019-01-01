Яким був день молоді у Луцьку. ФОТО





17 серпня послухати гурти та спробувати себе у різноманітних майстер-класах прийшли чимало волинян, – пише



«Хочу відзначить якісну роботу Молодіжної ради Луцька, які самоорганізувалися і придумали веселе відзначення свята для всіх, хто почувається молодим», – сказав директор Департаменту сім'ї, молоді та спорту луцької міської ради Олексій Веремійчик.



До слова, за високий професіоналізм, активну участь у громадському житті міста подякою нагородили в.о. директора Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді Максима Каширця.



Неподалік від сцени розмістили банер «День молоді», який могли розмальовувати всі охочі.



Опісля на присутніх чекали виступи луцьких гуртів «Recordie band», «West Wind», суперфіналіста «Голосу діти 5» Ярослава Карпука та інших.



На кількох локаціях були розміщені зони танців й анімації, майстер-класи та фуд-зони.



Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді проводив розіграш, учасники мали зробити 7 фотографій, які продемонтстрували б творчий погляд Луцьк. Переможці отримали сертифікат на відпочинок у «Maximus Club». Ведучі оганізовували конкурси на шуканння шкарпеток. На святі також була точка з боді-арту. Патрульна поліція давала змогу одягнути та пройтися в «п’яних окулярах», а діти з радістю сиділи в машині поліцейських. Команда «Пласту» вчила в’язати вузли із мотузки тощо.



Насамкінець на всіх глядачів чекало яскраве фаєр-шоу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центральному парку Луцька відсвяткували Міжнародний день молоді, де, крім яскравого дійства, на гостей чекали й розіграші, майстер-класи та фуд-зони.17 серпня послухати гурти та спробувати себе у різноманітних майстер-класах прийшли чимало волинян, – пише Район.Луцьк «Хочу відзначить якісну роботу Молодіжної ради Луцька, які самоорганізувалися і придумали веселе відзначення свята для всіх, хто почувається молодим», – сказав директор Департаменту сім'ї, молоді та спорту луцької міської радиДо слова, за високий професіоналізм, активну участь у громадському житті міста подякою нагородили в.о. директора Центру національно-патріотичного виховання дітей та молодіНеподалік від сцени розмістили банер «День молоді», який могли розмальовувати всі охочі.Опісля на присутніх чекали виступи луцьких гуртів «Recordie band», «West Wind», суперфіналіста «Голосу діти 5»та інших.На кількох локаціях були розміщені зони танців й анімації, майстер-класи та фуд-зони.Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді проводив розіграш, учасники мали зробити 7 фотографій, які продемонтстрували б творчий погляд Луцьк. Переможці отримали сертифікат на відпочинок у «Maximus Club». Ведучі оганізовували конкурси на шуканння шкарпеток. На святі також була точка з боді-арту. Патрульна поліція давала змогу одягнути та пройтися в «п’яних окулярах», а діти з радістю сиділи в машині поліцейських. Команда «Пласту» вчила в’язати вузли із мотузки тощо.Насамкінець на всіх глядачів чекало яскраве фаєр-шоу.

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