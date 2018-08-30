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«За Україну, за її волю»: у Горохові відкриють районний кінофестиваль

«За Україну, за її волю»: у Горохові відкриють районний кінофестиваль
До 28 річниці Незалежності України 19 серпня в кінотеатрі «Волинь» міста Горохова відбудеться відкриття районного кінофестивалю «За Україну, за її волю».

Про це повідомляють на сайті Горохівської РДА, – пише Район.Горохів.

У програмі:

перегляд кінофільму «Червоний» Одеської кіностудії (фільм про наших героїв-повстанців, які в 1947 році потрапили до ГУЛАГу, пройшли крізь пекло і нелюдські умови каторги, підлість, переслідування і знайшли в собі сили протистояти репресіям начальника табору, вирвалися на волю, піднявши перше повстання у таборі);

Творча зустріч з головним героєм фільму – директором Львівського академічного театру імені Леся Курбаса, актором Миколою Березою;

Виступи колективів.

Початок о 14:00.

У цей же день творча зустріч з Миколою Березою і показ кінофільму «Червоний» відбудеться в кінотеатрі міста Берестечка. Початок о 19:00.

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Теги: Червоний, кіно, Горохів, фестиваль
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