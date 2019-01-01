На ремонт двору у Луцьку витратять майже 3 мільйони гривень
Сьогодні, 17:37
Завтра, 19 серпня, запланований аукціон на визначення переможця тендеру з ремонту двору на вулиці Степана Бандери 15, 17, 19.
Очікувана вартість робіт — майже 3 млн грн, — пише видання «Конкурент».
Мова йде про капітальний ремонт двору. У технічному завданні вказано, що замінять старе покриття, чавунні люки, змінять газон, поставлять 7 лав, 8 смітників, чотири гойдалки, гірку, пісочницю, шведську стінку, перекладину та інший ігровий комплекс. Також тут буде змінене освітлення та огородження. Строк постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2020.
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Очікувана вартість робіт — майже 3 млн грн, — пише видання «Конкурент».
Мова йде про капітальний ремонт двору. У технічному завданні вказано, що замінять старе покриття, чавунні люки, змінять газон, поставлять 7 лав, 8 смітників, чотири гойдалки, гірку, пісочницю, шведську стінку, перекладину та інший ігровий комплекс. Також тут буде змінене освітлення та огородження. Строк постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2020.
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