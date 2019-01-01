Для трьох волинських шкіл шукають нових директорів
Сьогодні, 16:55
У Ковелі оголосили конкурс на посади директорів шкіл №1, №7, №11.
Про це повідомляється на сайті Ковельської міської ради, – пише Район.Ковель.
Відповідне розпорядження Ковельський міський голова підписав 14 серпня 2019 року.
Конкурс на посади директорів закладів загальної середньої освіти – ліцей №1, ліцей №7, ліцей №11 відбуватиметься з 15 по 30 серпня 2019 року.
З повним пакетом документів щодо умов та проведення конкурсу можна ознайомитись на сайтах закладів загальної середньої освіти – ліцей №1, ліцей №7, ліцей №11 .
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Про це повідомляється на сайті Ковельської міської ради, – пише Район.Ковель.
Відповідне розпорядження Ковельський міський голова підписав 14 серпня 2019 року.
Конкурс на посади директорів закладів загальної середньої освіти – ліцей №1, ліцей №7, ліцей №11 відбуватиметься з 15 по 30 серпня 2019 року.
З повним пакетом документів щодо умов та проведення конкурсу можна ознайомитись на сайтах закладів загальної середньої освіти – ліцей №1, ліцей №7, ліцей №11 .
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