Для трьох волинських шкіл шукають нових директорів





Про це повідомляється на сайті Ковельської міської ради, – пише



Відповідне розпорядження Ковельський міський голова підписав 14 серпня 2019 року.



Конкурс на посади директорів закладів загальної середньої освіти – ліцей №1, ліцей №7, ліцей №11 відбуватиметься з 15 по 30 серпня 2019 року.



З повним пакетом документів щодо умов та проведення конкурсу можна ознайомитись на сайтах закладів загальної середньої освіти – ліцей №1, ліцей №7, ліцей №11 .





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі оголосили конкурс на посади директорів шкіл №1, №7, №11.Про це повідомляється на сайті Ковельської міської ради, – пише Район.Ковель Відповідне розпорядження Ковельський міський голова підписав 14 серпня 2019 року.Конкурс на посади директорів закладів загальної середньої освіти – ліцей №1, ліцей №7, ліцей №11 відбуватиметься з 15 по 30 серпня 2019 року.З повним пакетом документів щодо умов та проведення конкурсу можна ознайомитись на сайтах закладів загальної середньої освіти – ліцей №1, ліцей №7, ліцей №11 .

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