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В готелі у селі Світязь спалахнула пожежа

В готелі у селі Світязь спалахнула пожежа
В одному з готелів у селі Світязь спалахнула пожежа, мешканців евакуювали.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини, у готелі за адресою Набережна, 4 помітили сильний дим у підвальному приміщенні.

Мешканців готелю евакуювали, на місце події прибули швидкі, ДСНС та слідчо-оперативна група.

Ймовірною причиною загоряння є перебої в роботі електрощитка.

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Теги: Світязь, Волинь, пожежа, вогонь
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