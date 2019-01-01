В готелі у селі Світязь спалахнула пожежа
Сьогодні, 16:27
В одному з готелів у селі Світязь спалахнула пожежа, мешканців евакуювали.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини, у готелі за адресою Набережна, 4 помітили сильний дим у підвальному приміщенні.
Мешканців готелю евакуювали, на місце події прибули швидкі, ДСНС та слідчо-оперативна група.
Ймовірною причиною загоряння є перебої в роботі електрощитка.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Світязі в пожежі загинув чоловік.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини, у готелі за адресою Набережна, 4 помітили сильний дим у підвальному приміщенні.
Мешканців готелю евакуювали, на місце події прибули швидкі, ДСНС та слідчо-оперативна група.
Ймовірною причиною загоряння є перебої в роботі електрощитка.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Світязі в пожежі загинув чоловік.
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