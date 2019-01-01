Дорогу на Горохівщині відремонтують за майже 13 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:40
Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА планує провести поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 030223 Угринів-Дубова Корчма в Горохівському районі.
Про проведення аукціону інформує Prozorro, – пише Район.Горохів.
Сума тендеру – 12,6 мільйона гривень.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 16 вересня 2019 року.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 31 грудня 2019 року.
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Про проведення аукціону інформує Prozorro, – пише Район.Горохів.
Сума тендеру – 12,6 мільйона гривень.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 16 вересня 2019 року.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 31 грудня 2019 року.
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