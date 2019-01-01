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Дорогу на Горохівщині відремонтують за майже 13 мільйонів гривень

Дорогу на Горохівщині відремонтують за майже 13 мільйонів гривень
Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА планує провести поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 030223 Угринів-Дубова Корчма в Горохівському районі.

Про проведення аукціону інформує Prozorro, – пише Район.Горохів.

Сума тендеру – 12,6 мільйона гривень.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 16 вересня 2019 року.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 31 грудня 2019 року.

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Теги: ремонт дороги, Горохів, Волинь, тендер
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