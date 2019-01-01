Пожежі у готелі на Світязі не було, – поліція





«У мережі Інтернет поширюється інформація про те, що у готелі у селі Світязь помітили сильний дим у підвальному приміщенні. Дана інформація є неправдива», – пише сектор комунікації



Нагадаємо, що у одному з місцевих ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що у готелі за адресою Набережна, 4 помітили сильний дим у підвальному приміщенні.



Правоохоронці переконують, що станом на 17:00 годину жодного повідомлення щодо пожежі у готелях чи інших розважальних закладах у Шацькому районі до поліції Волині не надійшло.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поліції спростували інформацію про пожежу у готелі у селі Світязь.«У мережі Інтернет поширюється інформація про те, що у готелі у селі Світязь помітили сильний дим у підвальному приміщенні. Дана інформація є неправдива», – пише сектор комунікації поліції Волинської області.Нагадаємо, що у одному з місцевих ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що у готелі за адресою Набережна, 4 помітили сильний дим у підвальному приміщенні.Правоохоронці переконують, що станом на 17:00 годину жодного повідомлення щодо пожежі у готелях чи інших розважальних закладах у Шацькому районі до поліції Волині не надійшло.

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