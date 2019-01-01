Пожежі у готелі на Світязі не було, – поліція
Сьогодні, 18:30
У поліції спростували інформацію про пожежу у готелі у селі Світязь.
«У мережі Інтернет поширюється інформація про те, що у готелі у селі Світязь помітили сильний дим у підвальному приміщенні. Дана інформація є неправдива», – пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Нагадаємо, що у одному з місцевих ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що у готелі за адресою Набережна, 4 помітили сильний дим у підвальному приміщенні.
Правоохоронці переконують, що станом на 17:00 годину жодного повідомлення щодо пожежі у готелях чи інших розважальних закладах у Шацькому районі до поліції Волині не надійшло.
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«У мережі Інтернет поширюється інформація про те, що у готелі у селі Світязь помітили сильний дим у підвальному приміщенні. Дана інформація є неправдива», – пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Нагадаємо, що у одному з місцевих ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що у готелі за адресою Набережна, 4 помітили сильний дим у підвальному приміщенні.
Правоохоронці переконують, що станом на 17:00 годину жодного повідомлення щодо пожежі у готелях чи інших розважальних закладах у Шацькому районі до поліції Волині не надійшло.
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