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Пожежі у готелі на Світязі не було, – поліція

Пожежі у готелі на Світязі не було, – поліція
У поліції спростували інформацію про пожежу у готелі у селі Світязь.

«У мережі Інтернет поширюється інформація про те, що у готелі у селі Світязь помітили сильний дим у підвальному приміщенні. Дана інформація є неправдива», – пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Нагадаємо, що у одному з місцевих ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що у готелі за адресою Набережна, 4 помітили сильний дим у підвальному приміщенні.

Правоохоронці переконують, що станом на 17:00 годину жодного повідомлення щодо пожежі у готелях чи інших розважальних закладах у Шацькому районі до поліції Волині не надійшло.



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Теги: поліція, Світязь, пожежа, спростування
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