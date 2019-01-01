Внаслідок масштабної пожежі у столиці Бангладеш згоріло 15 тисяч будинків. ФОТО





Про це повідомляє



Пожежа, яка швидко поширилася через велику кількість пластикових дахів, сталася в ніч з 16 на 17 серпня в нетрях у районі Мірпур. Рятувальникам знадобилося понад шість годин, щоб загасити вогонь. Відомо про кілька постраждалих, про загиблих поки не повідомляється.



Про причини пожежі також поки невідомо. Відзначається, що у постраждалих районах в основному живуть низькооплачувані працівники, багато з яких виїхали з дому на святкування мусульманського свята Курбан-байрам. Влада країни заявила, що допомагає тисячам людей, які залишилися без даху над головою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У столиці Бангладеш, місті Дакка, через масштабну пожежу згоріли 15 тисяч будинків, внаслідок чого без житла залишилися близько 50 тисяч осіб.Про це повідомляє УНІАН з посиланням на BBC.Пожежа, яка швидко поширилася через велику кількість пластикових дахів, сталася в ніч з 16 на 17 серпня в нетрях у районі Мірпур. Рятувальникам знадобилося понад шість годин, щоб загасити вогонь. Відомо про кілька постраждалих, про загиблих поки не повідомляється.Про причини пожежі також поки невідомо. Відзначається, що у постраждалих районах в основному живуть низькооплачувані працівники, багато з яких виїхали з дому на святкування мусульманського свята Курбан-байрам. Влада країни заявила, що допомагає тисячам людей, які залишилися без даху над головою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію