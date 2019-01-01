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Внаслідок масштабної пожежі у столиці Бангладеш згоріло 15 тисяч будинків. ФОТО

Внаслідок масштабної пожежі у столиці Бангладеш згоріло 15 тисяч будинків. ФОТО
У столиці Бангладеш, місті Дакка, через масштабну пожежу згоріли 15 тисяч будинків, внаслідок чого без житла залишилися близько 50 тисяч осіб.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на BBC.

Пожежа, яка швидко поширилася через велику кількість пластикових дахів, сталася в ніч з 16 на 17 серпня в нетрях у районі Мірпур. Рятувальникам знадобилося понад шість годин, щоб загасити вогонь. Відомо про кілька постраждалих, про загиблих поки не повідомляється.

Про причини пожежі також поки невідомо. Відзначається, що у постраждалих районах в основному живуть низькооплачувані працівники, багато з яких виїхали з дому на святкування мусульманського свята Курбан-байрам. Влада країни заявила, що допомагає тисячам людей, які залишилися без даху над головою.
Внаслідок масштабної пожежі у столиці Бангладеш згоріло 15 тисяч будинків. ФОТО
Внаслідок масштабної пожежі у столиці Бангладеш згоріло 15 тисяч будинків. ФОТО
Внаслідок масштабної пожежі у столиці Бангладеш згоріло 15 тисяч будинків. ФОТО
Внаслідок масштабної пожежі у столиці Бангладеш згоріло 15 тисяч будинків. ФОТО
Внаслідок масштабної пожежі у столиці Бангладеш згоріло 15 тисяч будинків. ФОТО
Внаслідок масштабної пожежі у столиці Бангладеш згоріло 15 тисяч будинків. ФОТО
Внаслідок масштабної пожежі у столиці Бангладеш згоріло 15 тисяч будинків. ФОТО

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Теги: Бангладеш, будинок, пожежа, дах, покрівля
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