На Рівненщині місячне немовля отруїлося нітратами. ВІДЕО
18 серпень, 23:38
На Рівненщині одномісячний хлопчик потрапив до реанімації після того, як його нагодували сумішшю.
Тітка помітила, що у крихітного племінника почала синіти шкіра, і одразу звернулася до медиків - інформує ТСН.
Тетяна забрала до себе дітей після того, як її сестру поклали в лікарню. Жінка каже, що купила якісну суміш, а воду з криниці закип'ятила.
Спершу немовля поклали до реанімації, а згодом до відділення патології новонароджених.
Згодом виявилось, що хлопчик отруївся нітратами - їх вміст у воді з колодязя перевищував у 2 разів.
Деталі - в сюжеті.
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Тітка помітила, що у крихітного племінника почала синіти шкіра, і одразу звернулася до медиків - інформує ТСН.
Тетяна забрала до себе дітей після того, як її сестру поклали в лікарню. Жінка каже, що купила якісну суміш, а воду з криниці закип'ятила.
Спершу немовля поклали до реанімації, а згодом до відділення патології новонароджених.
Згодом виявилось, що хлопчик отруївся нітратами - їх вміст у воді з колодязя перевищував у 2 разів.
Деталі - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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