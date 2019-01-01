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На Рівненщині місячне немовля отруїлося нітратами. ВІДЕО

На Рівненщині місячне немовля отруїлося нітратами. ВІДЕО
На Рівненщині одномісячний хлопчик потрапив до реанімації після того, як його нагодували сумішшю.

Тітка помітила, що у крихітного племінника почала синіти шкіра, і одразу звернулася до медиків - інформує ТСН.

Тетяна забрала до себе дітей після того, як її сестру поклали в лікарню. Жінка каже, що купила якісну суміш, а воду з криниці закип'ятила.

Спершу немовля поклали до реанімації, а згодом до відділення патології новонароджених.

Згодом виявилось, що хлопчик отруївся нітратами - їх вміст у воді з колодязя перевищував у 2 разів.

Деталі - в сюжеті.




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Теги: немовля, Рівненщина, отруєння, нітрати, вода, криниця, суміш
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