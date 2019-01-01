На Рівненщині місячне немовля отруїлося нітратами. ВІДЕО





Тітка помітила, що у крихітного племінника почала синіти шкіра, і одразу звернулася до медиків - інформує



Тетяна забрала до себе дітей після того, як її сестру поклали в лікарню. Жінка каже, що купила якісну суміш, а воду з криниці закип'ятила.



Спершу немовля поклали до реанімації, а згодом до відділення патології новонароджених.



Згодом виявилось, що хлопчик отруївся нітратами - їх вміст у воді з колодязя перевищував у 2 разів.



Деталі - в сюжеті.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині одномісячний хлопчик потрапив до реанімації після того, як його нагодували сумішшю.Тітка помітила, що у крихітного племінника почала синіти шкіра, і одразу звернулася до медиків - інформує ТСН Тетяна забрала до себе дітей після того, як її сестру поклали в лікарню. Жінка каже, що купила якісну суміш, а воду з криниці закип'ятила.Спершу немовля поклали до реанімації, а згодом до відділення патології новонароджених.Згодом виявилось, що хлопчик отруївся нітратами - їх вміст у воді з колодязя перевищував у 2 разів.Деталі - в сюжеті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію