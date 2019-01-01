Яблучний Спас-2019: прикмети, що святити в церкві та чого не можна робити

Сьогодні, 19 серпня, в Україні православні християни святкують Яблучний Спас, який символізує завершення літа та настання осені.У народі є така приказка: "Яблучний Спас – пішло літо від нас". Саме після Другого Спасу можна вже відчути перший подих осені, свіже прохолодне повітря, а подекуди й пожовкле листя.У релігійному значення це свято символізує Преображення Ісуса Христа. За Біблією, Христос завів трьох апостолів – Петра, Якова й Івана на гору Фавор і преобразився перед ними. Тоді вони побачили його Божество у людській природі.Свято Преображення Господнього існувало вже в IV ст. Воно прижилося далеко не одразу і не скрізь. Першими його запровадили в себе східні церкви, з'єднавши з місцевими язичницькими святами, присвяченими збиранню врожаю. На Заході це свято стало загальним аж у XV столітті. В Україні Преображення Христа святкують як Яблучний Спас і досі має дещо язичницькі традиції, які об'єдналися з церковними.Яка погода буде 19 серпня, такою буде і Покрова 14 жовтня.Другий Спас – тримай рукавиці про запас.Який другий Спас, такий і січень. Якщо 19 серпня дуже тепло, то в січні буде мало снігу, якщо піде дощ – багато.Якщо фрукти в саду виявилися гнилими і не достояли до Яблучного Спаса, то наступний рік буде складним і важким.Якщо дитину в цей день вкусила бджола, тож незабаром в будинку будуть гості. Час готуватися до прийому знайомих або родичів.Для того щоб бажання здійснилося, потрібно покуштувати яблуко, освячене в церкві і заїсти його медом.Якщо вагітна зранку знайде на дорозі пару гілочок верби, то з малюком все буде гаразд.Тих, кого улестиш на Яблучний Спас, той допоможе впродовж року.Окроплена свяченою водою суха гілочка дерева, поставлена в офісі, вбереже від зради і підлості колег.Надбитий посуд потрібно викинути, інакше фінансових складностей не уникнути.На Спаса роздають дрібні гроші бідним.Напередодні 19 серпня треба наготувати багато частувань та роздати їх нужденним, така прикмета обіцяє процвітання всій родині.Не можна важко працювати, прибирати, займатися ремонтом та рукоділлям, також краще відкласти роботу в саду і на городі.Не варто митися в лазні, особливо мити голову, також не варто фарбувати волосся, візит до перукаря краще перенести на інший день.Заборонено купатися у водоймах.Яблука в цей день можна їсти тільки після освячення в церкві.У цей період триває Успенський піст, тому обмежте вживання їжі тваринного походження.На Яблучний Спас в молитвах обов'язково потрібно згадати померлих родичів.Не слід вплутуватися в конфлікти, лихословити і бажати іншим зла.Заборонено вбивати або проганяти комах.фрукти (яблука, груші, сливи, виноград, персики);овочі (помідори, морква);мед;випічка з яблуками.