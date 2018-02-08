Для дітей у школі поблизу Луцька огранізували мовний табір. ФОТО
Сьогодні, 05:49
У селі Лище Луцького району діє мовний табір «Dreamtime», що в перекладі з англійської означає «час мрій».
Організатором табору є Go Camp – найбільша освітнья волонтерська програма в Східній Європі. Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади.
Участь у мовних таборах – безкоштовна. Однак, щоб створити такий табір у конкретній школі, потрібно було подати заявку й пройти відбірковий тур. З чим, власне, педагоги ЗОШ І-ІІІ ступенів села Лище успішно впоралися.
Педагог-організатор Наталія Михальчук мала змогу відвідати тренінгові навчання по підготовці мовного майданчика у місті Ірпінь Київської області.
Мовний майданчик з вивчення англійської мови стартував 12 серпня. Упродовж двох тижнів лищенські школярі стануть справжніми іноземцями, бо спілкуватимуться зі справжнім носієм мови. Так-так, «родзинкою» мовних таборів є залучення волонтерів-спеціалістів з усієї планети.
«Наш» волонтер Деміен дуже цікава й харизматична особистість. Дітям він сподобався з перших хвилин спілкування. Йому 35 років. За фахом – учитель англійської мови. Володіє досконало ще й французькою та іспанською. В Україні вперше, тому хоче дослідити цю країну якнайліпше. Наразі прагне відвідати замок Любарта в Луцьку й побувати у Львові.
Програма дня мовного майданчика надзвичайно насичена. Кожен день приємні сюрпризи. Тут і створення мап, слоганів, пісень, флешмобів…
Цікавою була поїздка у «Воротнівську Швейцарію». Злагоджена робота наставників уже принесла певні плоди: діти граючись, учаться пізнавати навколишній світ, пізнавати себе і своїх друзів,
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Організатором табору є Go Camp – найбільша освітнья волонтерська програма в Східній Європі. Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади.
Участь у мовних таборах – безкоштовна. Однак, щоб створити такий табір у конкретній школі, потрібно було подати заявку й пройти відбірковий тур. З чим, власне, педагоги ЗОШ І-ІІІ ступенів села Лище успішно впоралися.
Педагог-організатор Наталія Михальчук мала змогу відвідати тренінгові навчання по підготовці мовного майданчика у місті Ірпінь Київської області.
Мовний майданчик з вивчення англійської мови стартував 12 серпня. Упродовж двох тижнів лищенські школярі стануть справжніми іноземцями, бо спілкуватимуться зі справжнім носієм мови. Так-так, «родзинкою» мовних таборів є залучення волонтерів-спеціалістів з усієї планети.
«Наш» волонтер Деміен дуже цікава й харизматична особистість. Дітям він сподобався з перших хвилин спілкування. Йому 35 років. За фахом – учитель англійської мови. Володіє досконало ще й французькою та іспанською. В Україні вперше, тому хоче дослідити цю країну якнайліпше. Наразі прагне відвідати замок Любарта в Луцьку й побувати у Львові.
Програма дня мовного майданчика надзвичайно насичена. Кожен день приємні сюрпризи. Тут і створення мап, слоганів, пісень, флешмобів…
Цікавою була поїздка у «Воротнівську Швейцарію». Злагоджена робота наставників уже принесла певні плоди: діти граючись, учаться пізнавати навколишній світ, пізнавати себе і своїх друзів,
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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