В Україні розширили перелік «Доступних ліків»

Список безкоштовних ліків за державною програмою реімбурсації збільшився з 64 до 78 позицій.Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) додало ще 14 препаратів до реєстру лікарських засобів, що підлягають реімбурсації (відшкодування - ред.) за урядовою програмою "Доступні ліки". Про це повідомила прес-служба Національної служби здоров'я України (НСЗУ) з посиланням на наказ МОЗ."У новій редакції Реєстру кількість ліків, які пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою можуть отримати безоплатно, збільшилась на 14 позицій", - йдеться в повідомленні.Згідно з наказом МОЗ від 15 серпня завершено формування реєстру ліків, купівлю яких частково або повністю відшкодовує уряд. Всього до нього увійшли 254 препарати, з яких 195 призначені для лікування серцево-судинних захворювань, 45 - для діабету другого типу, 14 - для бронхіальної астми.При цьому список безкоштовних ліків за державною програмою реімбурсації збільшився з 64 до 78 позицій. Крім того, вперше всі процеси при формуванні реєстру лікарських засобів, що підлягають реімбурсації, відбулися в електронному форматі."Це забезпечило чіткі й прозорі правила для всіх учасників, зробило процеси швидшими та зручнішими. І це сприяло тому, що в результаті спільної роботи ми отримали Реєстр, у якому зросла кількість лікарських засобів, безоплатних для пацієнта", - цитує прес-служба голову НСЗУЗауважимо, Національна служба здоров'я України (НСЗУ) реалізує урядову програму реімбурсації з 1 квітня 2019 року. Пацієнти незалежно від місця проживання можуть отримати безкоштовні ліки за електронною рецептом, виписаним сімейним лікарем, у будь-якій аптеці, яка має договір з НСЗУ. У програму "Доступні ліки" входять препарати як вітчизняних фармацевтичних виробників, так і країн ЄС та Ізраїлю.