У Луцьку продовжать безкоштовно вакцинувати тварин від сказу. ВІДЕО
Сьогодні, 07:19
У Луцьку заходи щодо вакцинації тварин проти сказу проводитимуть у різних мікрорайонах міста.
Так, у суботу, 17 серпня, з 9-ої до 12-ої години на бульварі дружби народів, 4 ветеринари комунального підприємства «Ласка» і Держпродспоживслужби робили щеплення у суботу, 17 серпня, з 9-ої до 12-ої години, – повідомляє «Суспільне Волині».
Лучанин Василь Стасюк привів на вакцинацію трьох собак, які живуть поблизу його будинку.
«Сказ він вбиває як людей, так і тварин. Тому щоб не передавалося. Щоб люди були живі і собаки. Така проста математика», – розповів чоловік.
Ветеринарний лікар Микола Максимчук розповів про вимоги до котів і собак, яких вакцинують: для отримання уколу необхідно було підготувати тварину – за 2 тижні до процедури провести дегельмінтизацію, тобто пролікувати від внутрішніх паразитів.
«Проводимо вакцинацію з 3-місячного віку бажано. Щоб тваринка була здорова . Це дуже важливо. Проводимо вакциною «Рабістар» в дозі 1 мл на одну тваринку. Ми запитуємо хазяїв чи собачки їдять, як ходять в туалет. Ще міряємо температуру, дивимося, чи здорова тваринка. Якщо вона погано їсть і не ходить в туалет, то ми вже оглядаємо тваринку», – зазначив він.
Вакцину від сказу надала Держпродспоживслужба в рамках державної програми безкоштовної вакцинації. Всього вакцинували 19 собак. За словами ветеринара Миколи Максимчука, котів не приносили. Він каже: подібні акції проводитимуть і в інших районах міста. Найближчу планують наступного тижня в районі тролейбусного ДЕПО.
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Так, у суботу, 17 серпня, з 9-ої до 12-ої години на бульварі дружби народів, 4 ветеринари комунального підприємства «Ласка» і Держпродспоживслужби робили щеплення у суботу, 17 серпня, з 9-ої до 12-ої години, – повідомляє «Суспільне Волині».
Лучанин Василь Стасюк привів на вакцинацію трьох собак, які живуть поблизу його будинку.
«Сказ він вбиває як людей, так і тварин. Тому щоб не передавалося. Щоб люди були живі і собаки. Така проста математика», – розповів чоловік.
Ветеринарний лікар Микола Максимчук розповів про вимоги до котів і собак, яких вакцинують: для отримання уколу необхідно було підготувати тварину – за 2 тижні до процедури провести дегельмінтизацію, тобто пролікувати від внутрішніх паразитів.
«Проводимо вакцинацію з 3-місячного віку бажано. Щоб тваринка була здорова . Це дуже важливо. Проводимо вакциною «Рабістар» в дозі 1 мл на одну тваринку. Ми запитуємо хазяїв чи собачки їдять, як ходять в туалет. Ще міряємо температуру, дивимося, чи здорова тваринка. Якщо вона погано їсть і не ходить в туалет, то ми вже оглядаємо тваринку», – зазначив він.
Вакцину від сказу надала Держпродспоживслужба в рамках державної програми безкоштовної вакцинації. Всього вакцинували 19 собак. За словами ветеринара Миколи Максимчука, котів не приносили. Він каже: подібні акції проводитимуть і в інших районах міста. Найближчу планують наступного тижня в районі тролейбусного ДЕПО.
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