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Водія, який у Луцьку втік з місця аварії, притягнули до відповідальності

Водія, який у Луцьку втік з місця аварії, притягнули до відповідальності
Чоловіка, який у Луцьку спричинив ДТП, а потім втік з місця події, притягнули до відповідальності.

Так, нещодавно у Facebook-спільноті “Теревені про Луцьк” користувачка Юлія Павлючук розмістила допис із проханням розшукати власника автомобіля Mercedes Sprinter.

“Біля магазину АТБ скоїв ДТП та втік з місця події”, - йшлось в повідомленні.

Водія, який у Луцьку втік з місця аварії, притягнули до відповідальності

Згодом департамент патрульної поліції УПП у Волинській області повідомив, що 13 серпня водія притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 124 КупАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та 122-4 КупАП (Залишення водіями транспортних засобів, іншими учасниками дорожнього руху на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні), а матеріали справи скерували до Луцького міськрайонного суду.

Водія, який у Луцьку втік з місця аварії, притягнули до відповідальності
З достовірних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що водієм, якого притягнули до відповідальності, є мешканець села Гірка Полонка, засновник громадської організації "Козацько-історичний курінь Чорна Рада" Ігор Невмержицький.

Водія, який у Луцьку втік з місця аварії, притягнули до відповідальності
Адвокат Олег Огородник прокоментував ситуацію та пояснив, що загрожує водієві у разі залишення місця ДТП.

"Відразу після зіткнення із припаркованим автомобілем водій, який спричинив ДТП, мав би пересвідчитися чи не завдав він своїми діями шкоду життю і здоров'ю іншим учасникам дорожнього руху. Після чого викликати поліцію і дочекатися їхнього приїзду, а також дочекатися власника пошкодженої автівки, аби обмінятися контактами страхової, взяти участь у складанні схеми ДТП та навіть по-людськи - вибачитися (хоча останнє це не припис закону, а більш морально-етичні характеристики людини).

На особу, із вини якої сталася ДТП, працівники патрульної поліції складають протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ст. 124 КУпАП. Цей протокол разом із іншими матеріалами передають на розгляд до суду, який і має встановити вину особи та призначити покарання (у межах від 340 гривень штрафу до позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року), або ж виправдати цю особу, визнавши її невинуватою у вчиненні ДТП", - пояснив юрист.

За словами Олега Огородника, залишення місця аварії лише ускладнює ситуацію для винуватця, позаяк це є окремим адміністративним правопорушенням за яке, відповідно до ст. 122-4 КУпАП, суд може призначити адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб, або ж громадські роботи чи штраф. Усе залежить від конкретних обставин справи та позиції потерпілої сторони, яка може наполягати на суворому покаранні для винуватця, додав адвокат.

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Теги: аварія, Гірка Полонка, Ігор Невмержицький
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