«Копати не дамо» – жителі села на Волині про видобуток бурштину





Про це пише газета



Селян у будинок культури у неділю, 18 серпня, завітало багато – такого велелюддя тут давно, мабуть, не було. Адже питання дійсно важливе і хвилює абсолютно кожного. Тож і не дивно, що час від часу у залі ставало неспокійно, навіть гаряче – люди не стримували своїх емоцій.



Насамперед перед присутніми виступив в.о. старости Деревківського старостинського округу Віталій Шостак. Він коротко ознайомив односельчан зі звітом з оцінки впливу на довкілля, громадське обговорення якого відбудеться 29 серпня у Любешові. Віталій Миколайович також висловив свою позицію щодо можливого видобутку бурштину біля Деревка: він – проти, особливо зважаючи на те, що значна частина земель підпадає під громадські пасовища, але офіційно перебувають у державній власності.



Виступив перед присутніми Любешівський селищний голова Олег Кух. Його позиція незмінна: він не згоден на видобуток бурштину без чітких норм, визначених перспектив. А саме так нині і пропонується. Він запевнив: поки не почує від громади згоду, селищна рада теж не погодить жоден документ, залежний від неї, у питанні видобутку бурштину.



Повідомив Олег Іванович і те, що мав зустріч із керівником «Волиньприродресурсу» та представником облради, котрі завірили, що зустрічатимуться з місцевими громадами, нададуть можливість ознайомитися із процесом легітимного видобутку бурштину у Маневицькому районі, де ці механізми значно пришвидшені, аніж у нас. Але усі деревчани не хотіли слухати навіть і слова про можливість видобутку біля їхнього села. Вони – категорично проти цього. Тому й зверталися до голови ОТГ із проханнями і навіть наполяганнями не допустити цього на Любешівщині. Інакше, запевнили, готові навіть на кардинальні дії.



Зрештою на сходах селян вирішили, що, за результатами цих зборів, приймуть звернення до усіх можливих інстанцій, вищих органів влади, аби донести позицію жителів Деревка щодо перспективи видобутку бурштину біля цього села.



Крім того, депутат селищної ради Микола Мокіч зауважив, що і на сесії ОТГ теж повернуться до цього питання, як і, сподівається, знову спробують вирішити питання узаконення громадських пасовищ біля Деревка.



Ухвалили селяни також рішення і про участь у громадському обговоренні 29 серпня у Любешові, куди в.о. старости Віталій Шостак закликав їхати усіх охочих. Адже хоча на тому заході і не вирішуватиметься, чи видобуватиметься бурштин,чи ні, все ж це ще один крок до запровадження такої діяльності на території Любешівщини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі села Деревок, що на Любешівщині, на громадських сходах обговорювали видобуток бурштину неподалік цього населеного пункту, який хоче здійснювати КП «Волиньприродресурс».Про це пише газета "Нове життя" Селян у будинок культури у неділю, 18 серпня, завітало багато – такого велелюддя тут давно, мабуть, не було. Адже питання дійсно важливе і хвилює абсолютно кожного. Тож і не дивно, що час від часу у залі ставало неспокійно, навіть гаряче – люди не стримували своїх емоцій.Насамперед перед присутніми виступив в.о. старости Деревківського старостинського округу. Він коротко ознайомив односельчан зі звітом з оцінки впливу на довкілля, громадське обговорення якого відбудеться 29 серпня у Любешові. Віталій Миколайович також висловив свою позицію щодо можливого видобутку бурштину біля Деревка: він – проти, особливо зважаючи на те, що значна частина земель підпадає під громадські пасовища, але офіційно перебувають у державній власності.Виступив перед присутніми Любешівський селищний голова. Його позиція незмінна: він не згоден на видобуток бурштину без чітких норм, визначених перспектив. А саме так нині і пропонується. Він запевнив: поки не почує від громади згоду, селищна рада теж не погодить жоден документ, залежний від неї, у питанні видобутку бурштину.Повідомив Олег Іванович і те, що мав зустріч із керівником «Волиньприродресурсу» та представником облради, котрі завірили, що зустрічатимуться з місцевими громадами, нададуть можливість ознайомитися із процесом легітимного видобутку бурштину у Маневицькому районі, де ці механізми значно пришвидшені, аніж у нас. Але усі деревчани не хотіли слухати навіть і слова про можливість видобутку біля їхнього села. Вони – категорично проти цього. Тому й зверталися до голови ОТГ із проханнями і навіть наполяганнями не допустити цього на Любешівщині. Інакше, запевнили, готові навіть на кардинальні дії.Зрештою на сходах селян вирішили, що, за результатами цих зборів, приймуть звернення до усіх можливих інстанцій, вищих органів влади, аби донести позицію жителів Деревка щодо перспективи видобутку бурштину біля цього села.Крім того, депутат селищної радизауважив, що і на сесії ОТГ теж повернуться до цього питання, як і, сподівається, знову спробують вирішити питання узаконення громадських пасовищ біля Деревка.Ухвалили селяни також рішення і про участь у громадському обговоренні 29 серпня у Любешові, куди в.о. старости Віталій Шостак закликав їхати усіх охочих. Адже хоча на тому заході і не вирішуватиметься, чи видобуватиметься бурштин,чи ні, все ж це ще один крок до запровадження такої діяльності на території Любешівщини.

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