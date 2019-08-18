вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Карпатах обірвався трос для роуп-джампінгу – двоє людей травмувалися

У Карпатах обірвався трос для роуп-джампінгу – двоє людей травмувалися
У Карпатах на Івано-Франківщині під час роуп-джампінгу обірвалася головна мотузка.

Внаслідок цього 21-річна дівчина та 26-річний хлопець із Львівщини полетіли вниз на пішохідну доріжку - повідомляють Факти.

Постраждалих із численними травмами госпіталізували. Дівчина залишилася у лікарні в Яремче, а чоловіка перевезли до реанімації в Івано-Франківську.

Представники екстремального атракціону зазначили, що має сертифікат від виробника і був нещодавно встановлений та протестований.

Справу розслідують правоохоронні органи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Карпати, роуп-джампінг, травмування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Карпатах обірвався трос для роуп-джампінгу – двоє людей травмувалися
Сьогодні, 02:11
«Копати не дамо» – жителі села на Волині про видобуток бурштину
Сьогодні, 01:32
В Україні розширили перелік «Доступних ліків»
Сьогодні, 00:26
19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Рівненщині місячне немовля отруїлося нітратами. ВІДЕО
18 серпень, 23:38
Схожі новини
За «Карпати» гратиме волинський футболіст За «Карпати» гратиме волинський футболіст
23 липень, 19:50
«Волинь» ще раз зіграє проти львівських «Карпат» «Волинь» ще раз зіграє проти львівських «Карпат»
11 липень, 07:13
У Карпатах посеред літа випав сніг У Карпатах посеред літа випав сніг
10 липень, 17:13
У Карпатах травмувалась 33-річна лучанка У Карпатах травмувалась 33-річна лучанка
29 червень, 09:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Карпатах обірвався трос для роуп-джампінгу – двоє людей травмувалися
Сьогодні, 02:11
 0
«Копати не дамо» – жителі села на Волині про видобуток бурштину
Сьогодні, 01:32
 0
В Україні розширили перелік «Доступних ліків»
Сьогодні, 00:26
 0
19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Рівненщині місячне немовля отруїлося нітратами. ВІДЕО
18 серпень, 23:38
 0
Медіа
відео
1/8
﻿