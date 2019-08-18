У Карпатах обірвався трос для роуп-джампінгу – двоє людей травмувалися
Сьогодні, 02:11
У Карпатах на Івано-Франківщині під час роуп-джампінгу обірвалася головна мотузка.
Внаслідок цього 21-річна дівчина та 26-річний хлопець із Львівщини полетіли вниз на пішохідну доріжку - повідомляють Факти.
Постраждалих із численними травмами госпіталізували. Дівчина залишилася у лікарні в Яремче, а чоловіка перевезли до реанімації в Івано-Франківську.
Представники екстремального атракціону зазначили, що має сертифікат від виробника і був нещодавно встановлений та протестований.
Справу розслідують правоохоронні органи.
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Внаслідок цього 21-річна дівчина та 26-річний хлопець із Львівщини полетіли вниз на пішохідну доріжку - повідомляють Факти.
Постраждалих із численними травмами госпіталізували. Дівчина залишилася у лікарні в Яремче, а чоловіка перевезли до реанімації в Івано-Франківську.
Представники екстремального атракціону зазначили, що має сертифікат від виробника і був нещодавно встановлений та протестований.
Справу розслідують правоохоронні органи.
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