Українським депутатам пропонують підвищити зарплату

Дмитро Разумков запропонував підвищити народним депутатам зарплату.



Він заявив, що нардепи отримують хорошу зарплату, проте недостатню на тлі мінімальної. Про це інформують



"Майбутній депутат парламенту буде отримувати зарплату в 36-37 тис. грн, з доплатами – до 50 тис. грн – це справедливо? Ми тільки йдемо до того, що є, наприклад, у європейських депутатів – гідна зарплата і хороший соціальний пакет, коли людина тримається за цю роботу і розуміє її престиж", – сказав він.



Однак політик не назвав точну суму, яка була б достатньою для депутата.



Також він додав, що для цього потрібна експертна дискусія.

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