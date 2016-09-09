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Смертельна аварія у Києві: таксі протаранило стовп і злетіло в кювет. ФОТО

Смертельна аварія у Києві: таксі протаранило стовп і злетіло в кювет. ФОТО
У Києві на Гостомельському шосе автомобіль служби таксі Renault Logan зловив узбіччя і вилетів на смугу зустрічного руху, а потім врізався у стовп і злетів у кювет.

Внаслідок аварії загинула молода жінка-пасажир. Про це повідомляє Інформатор.

Водія і ще одного пасажира госпіталізували.

До слова, раніше водія таксі вже притягували до адміністративної відповідальності за водіння у стані сп’яніння.

Смертельна аварія у Києві: таксі протаранило стовп і злетіло в кювет. ФОТО
Смертельна аварія у Києві: таксі протаранило стовп і злетіло в кювет. ФОТО
Смертельна аварія у Києві: таксі протаранило стовп і злетіло в кювет. ФОТО
Смертельна аварія у Києві: таксі протаранило стовп і злетіло в кювет. ФОТО
Смертельна аварія у Києві: таксі протаранило стовп і злетіло в кювет. ФОТО


Фото: Андрей Шматов

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Теги: аварія, таксі, кювет, смерть
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