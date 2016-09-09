Смертельна аварія у Києві: таксі протаранило стовп і злетіло в кювет. ФОТО





Внаслідок аварії загинула молода жінка-пасажир. Про це повідомляє



Водія і ще одного пасажира госпіталізували.



До слова, раніше водія таксі вже притягували до адміністративної відповідальності за водіння у стані сп’яніння.







Фото: Андрей Шматов



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на Гостомельському шосе автомобіль служби таксі Renault Logan зловив узбіччя і вилетів на смугу зустрічного руху, а потім врізався у стовп і злетів у кювет.Внаслідок аварії загинула молода жінка-пасажир. Про це повідомляє Інформатор Водія і ще одного пасажира госпіталізували.До слова, раніше водія таксі вже притягували до адміністративної відповідальності за водіння у стані сп’яніння.Фото: Андрей Шматов

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