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Шахраї «розвели» неповнолітню волинянку на гроші

Шахраї «розвели» неповнолітню волинянку на гроші
Шахраї "кинули" на гроші 17-річну жительку села Хмельницьке при купівлі кросівок в інтернеті.

Про це повідомляє Волинь нова.

Неповнолітня дівчина почала листуватися з незнайомою продавчинею, зговорилася з нею про терміновий перерахунок 850 гривень ще й погодилася чекати на товар 2–3 дні.

Пізніше з'ясувалося, що ніхто кросівки дівчині не збирається пересилати. Товар, за який заплатила, вона так і не отримала.

Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області вже вкотре радять жителям району не нехтувати їхніми застереженнями про купівлю-продаж товарів через сумнівні сайти й незнайомих осіб.

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Теги: гроші, шахраї, інтернет магазин
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