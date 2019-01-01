Шахраї «розвели» неповнолітню волинянку на гроші





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Неповнолітня дівчина почала листуватися з незнайомою продавчинею, зговорилася з нею про терміновий перерахунок 850 гривень ще й погодилася чекати на товар 2–3 дні.



Пізніше з'ясувалося, що ніхто кросівки дівчині не збирається пересилати. Товар, за який заплатила, вона так і не отримала.



Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області вже вкотре радять жителям району не нехтувати їхніми застереженнями про купівлю-продаж товарів через сумнівні сайти й незнайомих осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шахраї "кинули" на гроші 17-річну жительку села Хмельницьке при купівлі кросівок в інтернеті.Про це повідомляє Волинь нова. Неповнолітня дівчина почала листуватися з незнайомою продавчинею, зговорилася з нею про терміновий перерахунок 850 гривень ще й погодилася чекати на товар 2–3 дні.Пізніше з'ясувалося, що ніхто кросівки дівчині не збирається пересилати. Товар, за який заплатила, вона так і не отримала.Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області вже вкотре радять жителям району не нехтувати їхніми застереженнями про купівлю-продаж товарів через сумнівні сайти й незнайомих осіб.

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