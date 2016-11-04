Волинський монастир УПЦ (МП) будуватиме каплицю та інші споруди
Сьогодні, 08:58
У селі Старий Чорторийськ Маневицького району запланували нове будівництво комплексу споруд.
Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва комплексу будівель релігійної організації (каплиці, гуртожитку, господарських споруд) на улиці Сокола, 54 у селі Старий Чорторийськ Маневицького району затвердили наказом сектору містобудування та архітектури Маневицької РДА від 12 серпня, - пишуть Волинські Новини.
Замовником виступає Хресто-Воздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ МП.
Так, цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови, секція для будівництва та обслуговування культової споруди (каплиці), гуртожитку, господарських будівель і споруд, відповідає детальному плану території, затвердженому рішенням Старочорторийської сільради від 22 грудня 2018 року.
Умовна висотність будівель – не більше двох поверхів, висота будівлі гуртожитку – 10 метрів. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 33,33%. Під час проектування зобов’язані враховувати побутові та протипожежні розриви від існуючих і запроектованих будівель та споруд, від проектованого об’єкта (каплиці) до червоних ліній – 5,6 метра. Проектування дозволили здійснювати на узгодженій з власниками інженерних мереж топогеодезичній основі з дотриманням вимог державних будівельних норм та положень детального плану території.
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Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва комплексу будівель релігійної організації (каплиці, гуртожитку, господарських споруд) на улиці Сокола, 54 у селі Старий Чорторийськ Маневицького району затвердили наказом сектору містобудування та архітектури Маневицької РДА від 12 серпня, - пишуть Волинські Новини.
Замовником виступає Хресто-Воздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ МП.
Так, цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови, секція для будівництва та обслуговування культової споруди (каплиці), гуртожитку, господарських будівель і споруд, відповідає детальному плану території, затвердженому рішенням Старочорторийської сільради від 22 грудня 2018 року.
Умовна висотність будівель – не більше двох поверхів, висота будівлі гуртожитку – 10 метрів. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 33,33%. Під час проектування зобов’язані враховувати побутові та протипожежні розриви від існуючих і запроектованих будівель та споруд, від проектованого об’єкта (каплиці) до червоних ліній – 5,6 метра. Проектування дозволили здійснювати на узгодженій з власниками інженерних мереж топогеодезичній основі з дотриманням вимог державних будівельних норм та положень детального плану території.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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