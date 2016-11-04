вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський монастир УПЦ (МП) будуватиме каплицю та інші споруди

Волинський монастир УПЦ (МП) будуватиме каплицю та інші споруди
У селі Старий Чорторийськ Маневицького району запланували нове будівництво комплексу споруд.

Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва комплексу будівель релігійної організації (каплиці, гуртожитку, господарських споруд) на улиці Сокола, 54 у селі Старий Чорторийськ Маневицького району затвердили наказом сектору містобудування та архітектури Маневицької РДА від 12 серпня, - пишуть Волинські Новини.

Замовником виступає Хресто-Воздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ МП.

Так, цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови, секція для будівництва та обслуговування культової споруди (каплиці), гуртожитку, господарських будівель і споруд, відповідає детальному плану території, затвердженому рішенням Старочорторийської сільради від 22 грудня 2018 року.

Умовна висотність будівель – не більше двох поверхів, висота будівлі гуртожитку – 10 метрів. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 33,33%. Під час проектування зобов’язані враховувати побутові та протипожежні розриви від існуючих і запроектованих будівель та споруд, від проектованого об’єкта (каплиці) до червоних ліній – 5,6 метра. Проектування дозволили здійснювати на узгодженій з власниками інженерних мереж топогеодезичній основі з дотриманням вимог державних будівельних норм та положень детального плану території.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: чоловічий монастир, УПЦ МП, будівництво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україну повертається спека: температура підвищиться до +37
Сьогодні, 09:15
У селі на Волині вогонь знищив 9 тонн соломи
Сьогодні, 09:10
Волинський монастир УПЦ (МП) будуватиме каплицю та інші споруди
Сьогодні, 08:58
Волинські лікарі провели складну операцію на колінному суглобі. ФОТО
Сьогодні, 08:44
Шахраї «розвели» неповнолітню волинянку на гроші
Сьогодні, 08:30
Схожі новини
Волинян просять «скинутись» на будівництво храмів УПЦ МП Волинян просять «скинутись» на будівництво храмів УПЦ МП
17 лютий, 07:40
У Луцьку будують церкву ‒ двигтять навколишні будинки У Луцьку будують церкву ‒ двигтять навколишні будинки
04 листопад, 2016, 13:29
Як у Луцьку будують одну з найбільших в Україні церков. ФОТО Як у Луцьку будують одну з найбільших в Україні церков. ФОТО
11 грудень, 2013, 09:00
На Волині відреставрували старовинний храм На Волині відреставрували старовинний храм
17 листопад, 2013, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Маленька лучанка бореться із важкою онкохворобою: рідні благають про допомогу
Сьогодні, 09:55
 0
Водійка Mercedes, яка ледь не наїхала на людей у Луцьку, неодноразово їздила п'яною за кермом
Сьогодні, 09:51
 0
Мріє стати фармацевтом: у доньки загиблого волинського Героя – день народження
Сьогодні, 09:38
 0
Відчуй себе як вдома: «Атлант» втілив перший унікальний проєкт ландшафтного дизайну*
Сьогодні, 09:30
 0
В Україну повертається спека: температура підвищиться до +37
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿