Преображення Господнє: як лучани в соборі святили яблука та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:25
У серпні відзначають Преображення Господнє або ж Яблучний Спас – другий у черзі трьох спасів. Він припадає на 19-е серпня.
Вранці сотні лучан цілими сім'ями йшли у Свято-Троїцький кафедральний собор, аби освятити мед, яблука, виноград та інші фрукти нового врожаю. Люди подейкують, якщо в цей день з'їсти освячене яблуко і, відкушуючи перший шматочок, загадати бажання, то воно обов'язково здійсниться.
Храм не вмістив усіх охочих долучитися до освячення дарів, тож черга розтягнулася ще на десятки метрів поблизу.
Інформаційне агентство ВолиньPost зазнімкувало радісні миті світлого свята.
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Вранці сотні лучан цілими сім'ями йшли у Свято-Троїцький кафедральний собор, аби освятити мед, яблука, виноград та інші фрукти нового врожаю. Люди подейкують, якщо в цей день з'їсти освячене яблуко і, відкушуючи перший шматочок, загадати бажання, то воно обов'язково здійсниться.
Храм не вмістив усіх охочих долучитися до освячення дарів, тож черга розтягнулася ще на десятки метрів поблизу.
Інформаційне агентство ВолиньPost зазнімкувало радісні миті світлого свята.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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