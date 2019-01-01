В Україну повертається спека: температура підвищиться до +37

19-го серпня в Україні опадів не передбачається, температура до +30°.Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптик"Спека починає із Спаса розкручуватися. У понеділок скрізь вже +25+30 градусів, до середини тижня вріже, особливо на Півдні, у Центрі та на Сході до +32+37 градусів", - йдеться у дописі.За словами синоптика, 22-го серпня на Заході та Півночі спека дещо послабне.