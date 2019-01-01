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В Україну повертається спека: температура підвищиться до +37

В Україну повертається спека: температура підвищиться до +37
19-го серпня в Україні опадів не передбачається, температура до +30°.

Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптик Наталка Діденко.

"Спека починає із Спаса розкручуватися. У понеділок скрізь вже +25+30 градусів, до середини тижня вріже, особливо на Півдні, у Центрі та на Сході до +32+37 градусів", - йдеться у дописі.

За словами синоптика, 22-го серпня на Заході та Півночі спека дещо послабне.


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Теги: синопттик, погода, спека
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