В Україну повертається спека: температура підвищиться до +37
Сьогодні, 09:15
19-го серпня в Україні опадів не передбачається, температура до +30°.
Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптик Наталка Діденко.
"Спека починає із Спаса розкручуватися. У понеділок скрізь вже +25+30 градусів, до середини тижня вріже, особливо на Півдні, у Центрі та на Сході до +32+37 градусів", - йдеться у дописі.
За словами синоптика, 22-го серпня на Заході та Півночі спека дещо послабне.
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Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптик Наталка Діденко.
"Спека починає із Спаса розкручуватися. У понеділок скрізь вже +25+30 градусів, до середини тижня вріже, особливо на Півдні, у Центрі та на Сході до +32+37 градусів", - йдеться у дописі.
За словами синоптика, 22-го серпня на Заході та Півночі спека дещо послабне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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