Маленька лучанка бореться із важкою онкохворобою: рідні благають про допомогу

Іларії діагностували онкологічне захворювання. Усіх небайдужих просять допомогти коштами на дороговартісне лікування.



Про це Юлія Панасюк на сторінці у Facebook.



"У суботу у мене відбулося дуже приємне і водночас сумне знайомство із неймовірною дівчинкою. Хочу її Вам представити: Іларія. Дуже символічно, що її ім'я означає "весела ", "радісна". Справді, від неї випромінюються позитив та світло", - розповідає Юлія.



Іларії всього 5 років та вона змушена кожен день проходити процедури.



Лікарі поставили дівчинці страшний діагноз: гістіоцитоз з клітин Лангенгарса, група високого ризику з мультифокальним ураженням кісток тазу, черепу та апендиксу.



"Ми можемо згуртуватися і стати її підтримкою, її командою", - зазначає лучанка.



Мама Іларії Світлана працює у дитячому садочку N10, вона не має достатньо коштів для лікування доньки.



Волонтерка Юлія зазначає, забезпечення Іларії хіміотерапією взяв на себе #БФСТОПРАК, проте окрім цього лікування потребує додаткових дороговартісних ліків та витрат.



Номер рахунку мами:

5168 7573 7982 5484 - Данілова Світлана.



Контактний номер: 0503539104 - Світлана.







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