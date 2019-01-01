вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Маленька лучанка бореться із важкою онкохворобою: рідні благають про допомогу

Маленька лучанка бореться із важкою онкохворобою: рідні благають про допомогу
У 5-річної Іларії діагностували онкологічне захворювання. Усіх небайдужих просять допомогти коштами на дороговартісне лікування.

Про це повідомила волонтерка Юлія Панасюк на сторінці у Facebook.

"У суботу у мене відбулося дуже приємне і водночас сумне знайомство із неймовірною дівчинкою. Хочу її Вам представити: Іларія. Дуже символічно, що її ім'я означає "весела ", "радісна". Справді, від неї випромінюються позитив та світло", - розповідає Юлія.

Іларії всього 5 років та вона змушена кожен день проходити процедури.

Лікарі поставили дівчинці страшний діагноз: гістіоцитоз з клітин Лангенгарса, група високого ризику з мультифокальним ураженням кісток тазу, черепу та апендиксу.

"Ми можемо згуртуватися і стати її підтримкою, її командою", - зазначає лучанка.

Мама Іларії Світлана працює у дитячому садочку N10, вона не має достатньо коштів для лікування доньки.

Волонтерка Юлія зазначає, забезпечення Іларії хіміотерапією взяв на себе #БФСТОПРАК, проте окрім цього лікування потребує додаткових дороговартісних ліків та витрат.

Номер рахунку мами:
5168 7573 7982 5484 - Данілова Світлана.

Контактний номер: 0503539104 - Світлана.

Маленька лучанка бореться із важкою онкохворобою: рідні благають про допомогу
Маленька лучанка бореться із важкою онкохворобою: рідні благають про допомогу
Маленька лучанка бореться із важкою онкохворобою: рідні благають про допомогу
Маленька лучанка бореться із важкою онкохворобою: рідні благають про допомогу
Маленька лучанка бореться із важкою онкохворобою: рідні благають про допомогу
Маленька лучанка бореться із важкою онкохворобою: рідні благають про допомогу


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рак, допомога, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відбудеться презентація першої ліцензованої дистанційної школи «Оптіма»*
Сьогодні, 10:05
Маленька лучанка бореться із важкою онкохворобою: рідні благають про допомогу
Сьогодні, 09:55
Водійка Mercedes, яка ледь не наїхала на людей у Луцьку, неодноразово їздила п'яною за кермом
Сьогодні, 09:51
Мріє стати фармацевтом: у доньки загиблого волинського Героя – день народження
Сьогодні, 09:38
В Україну повертається спека: температура підвищиться до +37
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
Вийшов з дому і не повертається третій день: у Луцьку розшукують чоловіка. ФОТО Вийшов з дому і не повертається третій день: у Луцьку розшукують чоловіка. ФОТО
28 липень, 12:49
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
27 липень, 11:28
У Луцьку шукають волонтерів, котрі допоможуть збирати кошти на лікування 14-річного хлопця У Луцьку шукають волонтерів, котрі допоможуть збирати кошти на лікування 14-річного хлопця
19 липень, 15:50
Онкохворому школяру з Луцька виділили 50 тисяч гривень з бюджету міста Онкохворому школяру з Луцька виділили 50 тисяч гривень з бюджету міста
18 липень, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відбудеться презентація першої ліцензованої дистанційної школи «Оптіма»*
Сьогодні, 10:05
 0
Маленька лучанка бореться із важкою онкохворобою: рідні благають про допомогу
Сьогодні, 09:55
 0
Водійка Mercedes, яка ледь не наїхала на людей у Луцьку, неодноразово їздила п'яною за кермом
Сьогодні, 09:51
 0
Мріє стати фармацевтом: у доньки загиблого волинського Героя – день народження
Сьогодні, 09:38
 0
Відчуй себе як вдома: «Атлант» втілив перший унікальний проєкт ландшафтного дизайну*
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿