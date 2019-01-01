Маленька лучанка бореться із важкою онкохворобою: рідні благають про допомогу
Сьогодні, 09:55
У 5-річної Іларії діагностували онкологічне захворювання. Усіх небайдужих просять допомогти коштами на дороговартісне лікування.
Про це повідомила волонтерка Юлія Панасюк на сторінці у Facebook.
"У суботу у мене відбулося дуже приємне і водночас сумне знайомство із неймовірною дівчинкою. Хочу її Вам представити: Іларія. Дуже символічно, що її ім'я означає "весела ", "радісна". Справді, від неї випромінюються позитив та світло", - розповідає Юлія.
Іларії всього 5 років та вона змушена кожен день проходити процедури.
Лікарі поставили дівчинці страшний діагноз: гістіоцитоз з клітин Лангенгарса, група високого ризику з мультифокальним ураженням кісток тазу, черепу та апендиксу.
"Ми можемо згуртуватися і стати її підтримкою, її командою", - зазначає лучанка.
Мама Іларії Світлана працює у дитячому садочку N10, вона не має достатньо коштів для лікування доньки.
Волонтерка Юлія зазначає, забезпечення Іларії хіміотерапією взяв на себе #БФСТОПРАК, проте окрім цього лікування потребує додаткових дороговартісних ліків та витрат.
Номер рахунку мами:
5168 7573 7982 5484 - Данілова Світлана.
Контактний номер: 0503539104 - Світлана.
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Про це повідомила волонтерка Юлія Панасюк на сторінці у Facebook.
"У суботу у мене відбулося дуже приємне і водночас сумне знайомство із неймовірною дівчинкою. Хочу її Вам представити: Іларія. Дуже символічно, що її ім'я означає "весела ", "радісна". Справді, від неї випромінюються позитив та світло", - розповідає Юлія.
Іларії всього 5 років та вона змушена кожен день проходити процедури.
Лікарі поставили дівчинці страшний діагноз: гістіоцитоз з клітин Лангенгарса, група високого ризику з мультифокальним ураженням кісток тазу, черепу та апендиксу.
"Ми можемо згуртуватися і стати її підтримкою, її командою", - зазначає лучанка.
Мама Іларії Світлана працює у дитячому садочку N10, вона не має достатньо коштів для лікування доньки.
Волонтерка Юлія зазначає, забезпечення Іларії хіміотерапією взяв на себе #БФСТОПРАК, проте окрім цього лікування потребує додаткових дороговартісних ліків та витрат.
Номер рахунку мами:
5168 7573 7982 5484 - Данілова Світлана.
Контактний номер: 0503539104 - Світлана.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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