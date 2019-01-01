У селі на Волині вогонь знищив 9 тонн соломи
Сьогодні, 10:10
У селі Солотвин Ковельського району на вулиці Озерянська горів стіг соломи.
Пожежа трапилася вчора, 19 серпня, о 00:43 хвилини,- повідомляє ПроКовель.
Вогонь знищив аж 9 тонн соломи. На гасіння пожежі виїжджали рятівники 21 ДПРП.
Причиною пожежі називають підпал.
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Пожежа трапилася вчора, 19 серпня, о 00:43 хвилини,- повідомляє ПроКовель.
Вогонь знищив аж 9 тонн соломи. На гасіння пожежі виїжджали рятівники 21 ДПРП.
Причиною пожежі називають підпал.
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У селі на Волині вогонь знищив 9 тонн соломи
Сьогодні, 10:10