У селі на Волині вогонь знищив 9 тонн соломи





Пожежа трапилася вчора, 19 серпня, о 00:43 хвилини,- повідомляє



Вогонь знищив аж 9 тонн соломи. На гасіння пожежі виїжджали рятівники 21 ДПРП.



Причиною пожежі називають підпал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Солотвин Ковельського району на вулиці Озерянська горів стіг соломи.Пожежа трапилася вчора, 19 серпня, о 00:43 хвилини,- повідомляє ПроКовель. Вогонь знищив аж 9 тонн соломи. На гасіння пожежі виїжджали рятівники 21 ДПРП.Причиною пожежі називають підпал.

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