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У селі на Волині вогонь знищив 9 тонн соломи

У селі на Волині вогонь знищив 9 тонн соломи
У селі Солотвин Ковельського району на вулиці Озерянська горів стіг соломи.

Пожежа трапилася вчора, 19 серпня, о 00:43 хвилини,- повідомляє ПроКовель.

Вогонь знищив аж 9 тонн соломи. На гасіння пожежі виїжджали рятівники 21 ДПРП.

Причиною пожежі називають підпал.

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Теги: стіг соломи, 9 тонн, пожежа
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