У Ковелі горів автомобіль комунальника





Про це на апаратній нараді у мерії говорив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський. , - повідомляє



До приїзду пожежно-рятувальної служби вогнем вогонь частково знищив внутрішнє оздоблення автомобіля, передня його панель.



Причиною займання називають коротке замикання електропроводки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі о пів на шосту вечора на вулиці Фабрична спалахнув автомобіль Volkswagen Golf, власником якого є тракторист РЖКП №1. Пожежа сталася 15 серпня.Про це на апаратній нараді у мерії говорив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому, - повідомляє ПроКовель. До приїзду пожежно-рятувальної служби вогнем вогонь частково знищив внутрішнє оздоблення автомобіля, передня його панель.Причиною займання називають коротке замикання електропроводки.

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