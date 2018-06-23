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У Ковелі горів автомобіль комунальника

У Ковелі горів автомобіль комунальника
У Ковелі о пів на шосту вечора на вулиці Фабрична спалахнув автомобіль Volkswagen Golf, власником якого є тракторист РЖКП №1. Пожежа сталася 15 серпня.

Про це на апаратній нараді у мерії говорив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський. , - повідомляє ПроКовель.

До приїзду пожежно-рятувальної служби вогнем вогонь частково знищив внутрішнє оздоблення автомобіля, передня його панель.

Причиною займання називають коротке замикання електропроводки.

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Теги: пожежа, Ковель, комунальник, авто
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