17-річна волинянка здобула «бронзу» на чемпіонаті світу із вільної боротьби
Сьогодні, 10:19
Українські борчині повернулися на батьківщину із знаковою перемогою. За підсумками чемпіонаті світу із вільної боротьби серед юніорів, вітчизняна жіноча збірна посіла третю сходинку. Із Таллінну (Естонія) українки привезли чотири медалі: Аліна Акобія – срібло, а Марія Винник, Анастасія Алпєєва, Катерина Зелених − бронзу.
Уродженка селища Іваничі Анастасія Алпєєва (вагова категорія 72 кг) йшла до перемоги впевнено та виявилася сильнішою за спортсменку із Білорусі, а поступилася лише японці. Проте, це лише додало сил нашій борчині, адже у наступному протистоянні Анастасія перемогла суперницю з Румунії , а в сутичці за третє місце, буквально на останніх секундах вирвала перемогу із рук американки Алів Ніколь Фіске та стала бронзовою призеркою чемпіонату світу серед юніорів.
До слова, у свої 17 років Анастасія Алпєєва увійшла в десятку найкращих волинських спортсменів за підсумками 2018 року.
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Уродженка селища Іваничі Анастасія Алпєєва (вагова категорія 72 кг) йшла до перемоги впевнено та виявилася сильнішою за спортсменку із Білорусі, а поступилася лише японці. Проте, це лише додало сил нашій борчині, адже у наступному протистоянні Анастасія перемогла суперницю з Румунії , а в сутичці за третє місце, буквально на останніх секундах вирвала перемогу із рук американки Алів Ніколь Фіске та стала бронзовою призеркою чемпіонату світу серед юніорів.
До слова, у свої 17 років Анастасія Алпєєва увійшла в десятку найкращих волинських спортсменів за підсумками 2018 року.
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