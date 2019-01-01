17-річна волинянка здобула «бронзу» на чемпіонаті світу із вільної боротьби

Українські борчині повернулися на батьківщину із знаковою перемогою. За підсумками чемпіонаті світу із вільної боротьби серед юніорів, вітчизняна жіноча збірна посіла третю сходинку. Із Таллінну (Естонія) українки привезли чотири медалі:– срібло, а− бронзу.Уродженка селища Іваничі Анастасія Алпєєва (вагова категорія 72 кг) йшла до перемоги впевнено та виявилася сильнішою за спортсменку із Білорусі, а поступилася лише японці. Проте, це лише додало сил нашій борчині, адже у наступному протистоянні Анастасія перемогла суперницю з Румунії , а в сутичці за третє місце, буквально на останніх секундах вирвала перемогу із рук американкита стала бронзовою призеркою чемпіонату світу серед юніорів.До слова, у свої 17 років Анастасія Алпєєва увійшла в десятку найкращих волинських спортсменів за підсумками 2018 року.