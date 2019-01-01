У Націнституті раку відхрестилися від «відкатів», про які заявила поліція

вимагання хабарів посадовими особами НІР та 15-20% "відкатів" за перемогу у тендері від вартості угод є спотвореною та не відповідає обставинам кримінального провадження.



Про це повідомили на сайті



Так, дійсно 16 серпня 2019 року, на підставі Ухвали Голосіївського районного суду міста Києва від 1 серпня, слідчими та оперативними працівниками Управління захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту економіки Національної Поліції України, провели обшуки приміщень Національного інституту раку, в рамках відкритого кримінального провадження щодо можливих зловживань службовим становищем Головним лікарем, його заступниками, іншими службовими особами НІР, під час закупівлі та розподілення медичних препаратів для лікування онкохворих, що були придбані за рахунок Державного бюджету України.



Адміністрація (директорат) та колектив Національного інституту раку всіляко сприяє правоохоронцям під час проведення слідчих (процесуальних) дій направлених на виявлення та документування протиправних дій злочинців.



Зауважують, нині триває службова перевірка уповноваженим з антикорупційної діяльності НІР фактів можливого зловживання службовим становищем посадових осіб інституту та досудове розслідування, яке як відомо має свою таємницю. Зазначені факти порушень мають бути обґрунтованими, об’єктивними та достатніми для прийняття кадрових рішень Адміністрацією закладу, у чіткій відповідності до норм чинного законодавства.



Зазначають, що інформація розміщена на сайті Національної поліції щодо "вимагання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання за перемогу у процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб Інституту раку та суму «відкатів» за перемогу у тендері 15-20 % від загальної вартості укладених угод" є спотвореною та не відповідає реальним обставинам кримінального провадження.



Відповідно до положення ст. 62 Конституції України "Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не доведуть в законному порядку і не встановлять обвинувальним вироком суду".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інформація проНІР та 15-20% "відкатів" за перемогу у тендері від вартості угод є спотвореною та не відповідає обставинам кримінального провадження.Про це повідомили на сайті Національного інституту Раку Так, дійсно 16 серпня 2019 року, на підставі Ухвали Голосіївського районного суду міста Києва від 1 серпня, слідчими та оперативними працівниками Управління захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту економіки Національної Поліції України, провели обшуки приміщень Національного інституту раку, в рамках відкритого кримінального провадження щодо можливих зловживань службовим становищем Головним лікарем, його заступниками, іншими службовими особами НІР, під час закупівлі та розподілення медичних препаратів для лікування онкохворих, що були придбані за рахунок Державного бюджету України.Адміністрація (директорат) та колектив Національного інституту раку всіляко сприяє правоохоронцям під час проведення слідчих (процесуальних) дій направлених на виявлення та документування протиправних дій злочинців.Зауважують, нині триває службова перевірка уповноваженим з антикорупційної діяльності НІР фактів можливого зловживання службовим становищем посадових осіб інституту та досудове розслідування, яке як відомо має свою таємницю. Зазначені факти порушень мають бути обґрунтованими, об’єктивними та достатніми для прийняття кадрових рішень Адміністрацією закладу, у чіткій відповідності до норм чинного законодавства.Зазначають, що інформація розміщена на сайті Національної поліції щодо "вимагання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання за перемогу у процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб Інституту раку та суму «відкатів» за перемогу у тендері 15-20 % від загальної вартості укладених угод" є спотвореною та не відповідає реальним обставинам кримінального провадження.Відповідно до положення ст. 62 Конституції України "Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не доведуть в законному порядку і не встановлять обвинувальним вироком суду".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію