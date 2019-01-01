На «Ягодині» затримали громадянку Гаїті, яка їхала з чужим паспортом
Сьогодні, 10:35
Прикордонники Луцького загону в пункті пропуску «Ягодин-авто» у громадянки Гаїті виявили чужий документ.
Жінка їхала до Польщі рейсовим автобусом та намагалася скористатися чужим закордонним паспортом громадянки Бельгії, - пише Держприкордонслужба України.
Особу через кордон не пропустили та притягнули до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
Наразі тривають перевірочні заходи. З’ясовалось, що іноземка в Україну прибула встановленим порядком по дійсному паспорту громадянки Гаїті.
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Жінка їхала до Польщі рейсовим автобусом та намагалася скористатися чужим закордонним паспортом громадянки Бельгії, - пише Держприкордонслужба України.
Особу через кордон не пропустили та притягнули до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
Наразі тривають перевірочні заходи. З’ясовалось, що іноземка в Україну прибула встановленим порядком по дійсному паспорту громадянки Гаїті.
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