На «Ягодині» затримали громадянку Гаїті, яка їхала з чужим паспортом





Жінка їхала до Польщі рейсовим автобусом та намагалася скористатися чужим закордонним паспортом громадянки Бельгії, - пише Держприкордонслужба України.



Особу через кордон не пропустили та притягнули до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».



Наразі тривають перевірочні заходи. З’ясовалось, що іноземка в Україну прибула встановленим порядком по дійсному паспорту громадянки Гаїті.

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