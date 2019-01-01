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На Волині прикордонники пострілами зупиняли контрабандиста

На Волині прикордонники пострілами зупиняли контрабандиста
Прикордонники Луцького загону в районі населеного пункту Римачі затримали чоловіка з 24 ящиками сигарет.

Під час затримання контрабандист намагався втекти та не реагував на вимогу правоохоронців зупинитись, тому прикордонники здійснили три попереджувальні постріли вгору з пристрою для відстрілу гумових куль.

На місці, окрім 12 тисяч безакцизних пачок сигарет, виявили гумовий човен з веслами.

Про цю ситуації проінформовали польських колег та взаємодіючі органи.

За злісну непокору законним вимогам правоохоронців та спробу незаконного перетину державного кордону України на правопорушника склали процесуальні документи.Тютюнові вироби встановленим порядком передали представникам фіскальної служби.

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Теги: контрабанда, сигарети, постріли
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