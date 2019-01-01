У Луцьку автівка збила пішохода: дівчина – у лікарні





Про це інформує прес-служба



За кермом легковика перебував 23-річний житель Луцька. Водій допустив наїзд на 20-річну місцеву жительку, котра переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.



Внаслідок автопригоди лучанка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології міської лікарні.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 18 серпня, на проспекті Василя Мойсея в обласному центрі автомобіль Ford Fiesta збив лучанку. Дівчину госпіталізували.Про це інформує прес-служба Нацполіції Волині. За кермом легковика перебував 23-річний житель Луцька. Водій допустив наїзд на 20-річну місцеву жительку, котра переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок автопригоди лучанка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології міської лікарні.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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