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У Луцьку автівка збила пішохода: дівчина – у лікарні

У Луцьку автівка збила пішохода: дівчина – у лікарні
Учора, 18 серпня, на проспекті Василя Мойсея в обласному центрі автомобіль Ford Fiesta збив лучанку. Дівчину госпіталізували.

Про це інформує прес-служба Нацполіції Волині.

За кермом легковика перебував 23-річний житель Луцька. Водій допустив наїзд на 20-річну місцеву жительку, котра переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок автопригоди лучанка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології міської лікарні.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.


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Теги: Луцьк, аварія, автомобіль
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